PlayStation Productions prépare des projets d’animation, ainsi que des films et des séries

Sony dispose avec PlayStation Productions d’adaptations de ses sagas de la PS4 et PS5, comme Uncharted ou The Last of Us en films et séries. Mais qu’en est-il de l’animation ?

Grâce à une interview rendue publique du responsable de PlayStation Productions, Asad Qizilbash a lui-même révélé la possible surprise pour de nombreux utilisateurs.

Actuellement, Sony PlayStation a plusieurs adaptations de jeux vidéo en préparation, comme Gran Turismo, Horizon et/ou God of War.

Après quelques bonnes adaptations et d’autres qui n’ont pas été à la hauteur, il est compréhensible que beaucoup se demandent : pourquoi annonce-t-on autant d’adaptations de jeux vidéo ?

Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit pour l’instant, mais plutôt des propos de Qizilbash de PlayStation Productions, dont la nouvelle interview apporte quelques nouvelles.

Dans cette interview, qui portait également sur Star Wars Jedi : Survivor, VR Skater, Street Fighter VI et même Resident Evil 4 Remake, Qizilbash a donné un aperçu des projets de la société.

Sony Playstation Studios et Sony Pictures ont fait équipe sur ce projet.

“Nous avons 10 projets à différents stades de développement, ce qui est très excitant”, mais nous ne savons pas pour l’instant s’ils incluent tous ceux dont nous avons parlé et Twisted Metal. “Le film, la télévision et un peu d’animation aussi”, a déclaré Qizilbash lui-même. Ces paroles peuvent être entendues à partir de la minute 14:40 sur le PlayStation Blog.

Cela laisse la porte ouverte à des séries animées basées sur d’autres jeux, et même à la création de ces mêmes jeux avec un look différent -animé- et à leur adaptation d’une manière différente ou avec des histoires différentes.

Il faut savoir que Sony possède Aniplex et Crunchyroll, donc ces adaptations d’anime auraient encore plus de sens.

Certains internautes ont exprimé le souhait de voir un film Shadow of the Colossus, tandis que d’autres considèrent que des jeux comme Ico ou The Last Guardian sont plus adaptables, bien que certains aient sauté dans la piscine avec Gravity Rush.

Pour l’instant, Sony Studios n’a pas dit quels films d’animation ils prévoyaient et tout cela reste une possibilité jusqu’à ce qu’ils confirment ou infirment l’un d’entre eux.

Maintenant que nous savons que PlayStation Productions prévoit également des projets d’animation, les films et séries télévisées basés sur les jeux PlayStation ne seront pas seuls à l’écran.