Plongez dans l’anniversaire épique de Diablo Immortal avec une mise à jour spectaculaire débordante de contenu !

Le 2 juin a marqué le premier anniversaire de l’arrivée de Diablo Immortal sur les téléphones portables de ses fans. Pour célébrer ce premier anniversaire, Blizzard a annoncé une nouvelle mise à jour qui comprendra une nouvelle zone avec ses propres quêtes, un niveau de difficulté plus élevé et bien plus encore.

Diablo Immortal | Launch Trailer

Lire cette vidéo sur YouTube

À partir du 15 juin, les joueurs pourront se rendre au Berceau des ancêtres. Une nouvelle île mystique qui élargit la quête principale et nous offre plus de quêtes secondaires, de missions et de types d’ennemis. Sans oublier que la difficulté sera sacrément plus élevée pour mettre à l’épreuve toutes vos compétences.

Les joueurs recevront également deux emplacements d’équipement principal supplémentaires. De plus, ils pourront équiper deux tenues en même temps, ce qui leur donnera plus de possibilités en combat. Enfin, chaque classe disposera d’une compétence supplémentaire débloquée au niveau 53, qui sera utile en groupe ou pour améliorer la panoplie de chaque classe.

La nouvelle mise à jour de Diablo Immortal modifiera quelque peu le système Inferlicario. Six nouveaux boss et un nouveau mode appelé Inferlicario Avalanche seront ajoutés. Au fur et à mesure de la progression des joueurs, d’autres boss seront débloqués. En les vainquant, les joueurs auront la possibilité d’obtenir des récompenses décoratives exclusives.

Enfin, un événement JcJ Conquérant permettra d’obtenir des récompenses légendaires en accomplissant des tâches et des défis quotidiens. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la nouvelle classe qui arrivera bientôt. Sera-t-elle de retour dans Diablo Immortal ?