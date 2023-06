Plongez tête la première dans la frénésie des lignes temporelles multiples avec Final Fantasy 7 Rebirth !

Final Fantasy 7 Rebirth semble faire tout son possible pour présenter une chronologie qui s’écarte considérablement du jeu original, où les événements sont rappelés et des boucles narratives sur ce qui s’est passé avaient tendance à se produire. passeport. On ne sait pas encore grand-chose sur Final Fantasy 7 Rebirth, mais une fois que vous voyez la bande-annonce, vous devez vous attendre à ce que tout soit au moins un peu différent de ce qu’il semble.

Contrairement à de nombreux remakes qui racontent fidèlement leur histoire, Final Fantasy 7 Rebirth semble prendre l’histoire du jeu original dans une direction radicalement différente, comme l’ont laissé entendre certaines parties de Final Fantasy 7 Remake. Cela laisse de nombreux éléments dans l’incertitude quant à l’ordre dans lequel les événements se dérouleront et à la façon dont ils se dérouleront grâce aux changements apportés.

Ce que les lignes temporelles multiples peuvent signifier pour Final Fantasy 7

Final Fantasy 7 peut déjà être un jeu déroutant à certains moments, car les souvenirs du protagoniste Cloud Strife ont été déformés après avoir été manipulés par Sephiroth. Il se souvient parfaitement d’événements auxquels il n’a jamais participé, notamment de son implication supposée dans la tragédie de Nibelheim, où Sephiroth est devenu fou furieux, tuant de nombreux civils.

La bande-annonce de Final Fantasy 7 Rebirth joue sur cet aspect de son personnage en montrant un moment où Sephiroth tente de convaincre Cloud que la Tifa de son groupe n’est pas son amie d’enfance, tout en montrant un extrait de son corps découpé dans le réacteur de Nibelheim. Ceci est encore accentué par le fait que Tifa déclare dans la bande-annonce que Cloud n’a jamais été à Nibelheim 5 ans avant les événements du jeu, ce qui contredit ce dont il se souvient. Dans le cas du jeu original, c’est vrai, car la personne qui a sauvé Tifa blessée était Zack Fair et l’implication de Cloud était l’un de ses faux souvenirs.

Étant donné que Zack semble être en vie dans la nouvelle ligne temporelle, les événements ont été déformés au point que des personnages qui étaient morts sont en quelque sorte vivants, ce qui ouvre la porte à l’inverse. Bien que la Tifa du groupe soit celle qu’elle prétend être dans le jeu original, le fait de savoir ce qui est possible dans la trilogie Final Fantasy 7 Remake peut potentiellement semer le doute quant à son identité dans l’esprit des joueurs. En s’engageant sur plusieurs lignes temporelles, les joueurs sont essentiellement placés dans la position de Cloud, où leurs souvenirs du passé pourraient ne pas être la vérité dans le contexte de cette nouvelle ligne temporelle. C’est un aspect efficace de la façon dont cette trilogie a été commercialisée jusqu’à présent, car il n’est pas clair si les événements que les fans ont déjà vus resteront tels qu’ils étaient dans l’original.

Les chuchotements de Final Fantasy 7 Remake ayant disparu, il semble que Rebirth et le dernier volet de la trilogie puissent prendre un grand nombre de directions. Puisque le but des chuchotements était de préserver les événements pour qu’ils restent tels qu’ils étaient censés se dérouler, cela pourrait être un gâchis de ne pas s’écarter significativement du matériel source pour sculpter un nouveau destin pour le casting du jeu. Reste à savoir si ce destin sera plus optimiste ou plus sombre.

Ce qui est intéressant, c’est que les joueurs sont censés ne pas avoir besoin de jouer à Final Fantasy 7 Remake pour profiter pleinement de Rebirth, ce qui signifie très probablement qu’il permettra aux nouveaux joueurs de se familiariser avec l’histoire jusqu’à présent, mais peut impliquer que les événements de Rebirth pourraient finir par contredire le jeu précédent de manière intentionnelle afin de montrer les conséquences des actions du groupe. Puisque les événements du passé ont déjà été modifiés, il serait intéressant de voir cet élément exploré plus en détail pour montrer à quel point cette ligne temporelle peut être différente de la façon dont les choses étaient censées être.