Pokémon TCG écarlate et violet – Évolutions à Paldea – maintenant disponible !

The Pokémon Company International a lancé la nouvelle extension du Pokémon TCG, Évolutions Écarlate et Pourpre à Paldea, que vous pouvez trouver dans les magasins de détail et les lieux dédiés dans le monde entier.

Pokémon TCG: Scarlet & Violet—Paldea Evolved 🍃🔥🌊 Available Now

Les dresseurs peuvent combattre dans Pokémon TCG Écarlate et Pourpre-Évolutions à Paldea avec plus d’ex-Pokémon, qui ont des points de vie élevés, des attaques puissantes et des capacités qui permettent d’obtenir deux cartes de prix lorsqu’ils sont mis hors de combat.

Slowking, Forretress et Dedenne arrivent en tant qu’anciens Teracrystals dans cette nouvelle extension, avec des illustrations agrandies qui capturent parfaitement leur apparence brillante et unique.

De plus, les cartes Illustration Rare et Illustration Spéciale Rare des Évolutions Écarlate et Pourpre de Paldea permettront aux Dresseurs de collectionner des cartes qui dépeignent la personnalité ou l’évolution du Pokémon grâce à des illustrations uniques.

Évolutions Ecarlate et Pourpre à Paldea est disponible dans les packs de mise à jour, dans la Boîte Elite Trainer et dans les collections spéciales chez les détaillants du monde entier.

De plus, Écarlate et Pourpre-Évolutions à Paldea est disponible en version numérique dans l’application Pokémon TCG Live pour les appareils iOS, Android, macOS et Windows. Les dresseurs peuvent collecter et combattre les nouvelles créatures ex- et ex-Teracrystal, ainsi que gagner des bonus en jeu en se connectant au jeu.

C’est l’occasion que vous attendiez si vous aimez les jeux de cartes à collectionner, car il convient également de noter qu’il s’agit certainement d’un grand ensemble avec des cartes très précieuses, alors ne les laissez pas partir.