Pourquoi la PS5 va changer la donne pour les fans d’UFC 5

Jusqu’à présent, on sait très peu de choses sur l’UFC 5, mais avec la révélation complète qui aura lieu en septembre, les fans spéculent déjà sur les nouvelles fonctionnalités du cinquième épisode de la franchise. De l’éventuel croisement avec la WWE au combattant qui ornera la couverture du jeu, il existe de nombreuses possibilités qui pourraient amener l’UFC 5 à un niveau supérieur, mais la sortie du jeu sur PS5 constituerait la plus grande amélioration pour la série dans son ensemble.

Cela fait longtemps que le dernier jeu UFC est sorti, en 2020. Par le passé, les jeux sortaient régulièrement tous les deux ans, et un si long écart entre UFC 4 et UFC 5 a poussé de nombreux fans de la franchise à réclamer une mise à jour, aussi minime soit-elle. Bien que l’attente ait été pénible pour certains fans, la bonne nouvelle est qu’UFC 5 sera le premier jeu de la série à sortir depuis le lancement de la PS5. Cela signifie que quel que soit le contenu d’UFC 5, il sera probablement meilleur que jamais grâce aux spécifications de la PS5.

Comment la PS5 peut faire passer UFC 5 au niveau supérieur

Jusqu’à présent, l’état d’avancement du jeu est si secret qu’UFC 5 n’a même pas encore de star en couverture, de sorte que toute information sur le gameplay ou les mécanismes reste encore plus mystérieuse. Mais en ce qui concerne les graphismes et les performances générales, il ne fait aucun doute que, quel que soit le contenu d’UFC 5, il est fort probable qu’il soit bien meilleur que les quatre jeux précédents de la franchise. La PS5 a ce qu’il faut pour donner vie à l’UFC 5 comme jamais auparavant.

Lorsqu’il s’agit de comparer les spécifications de la PS4 et de la PS5, ce n’est un secret pour personne que la PS5 est une mise à niveau majeure. L’augmentation de la puissance et des performances de la console ne sont que quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles la PS5 a récemment connu sa meilleure année, la console étant devenue plus largement disponible après la pandémie. La PS5 offre les spécifications nécessaires pour donner à UFC 5 le réalisme qui fera oublier à de nombreux joueurs qu’ils jouent à un jeu vidéo et qu’ils n’assistent pas à un match d’UFC en direct.

La différence de GPU entre la PS4 et la PS5 est stupéfiante, et c’est la caractéristique majeure qui pourrait faire d’UFC 5 un jeu comme aucun autre dans la franchise. Le GPU de la PS4 avait 1,84 TFLOPS, mais celui de la PS5 a une capacité de 10,28 TFLOPS. La PS5 étant capable de gérer une telle capacité graphique, l’UFC 5 devrait être l’un des jeux les plus beaux de la franchise, avec des images incroyablement réalistes sur les écrans des joueurs. La puissance du GPU de la PS5 est un atout majeur qui, espérons-le, sera pris en compte par EA lors du développement du jeu, s’il n’est pas déjà presque terminé.

L’accent mis par la PS5 sur les gâchettes adaptatives et le retour haptique de la manette DualSense pourrait également constituer une innovation pour l’UFC 5. Les joueurs pourront ressentir le poids de leurs propres mouvements dans la tension des boutons et les vibrations précises, ce qui leur permettra de vraiment sentir chaque coup qu’ils portent à leur adversaire. EA Sports n’a peut-être pas envie de consacrer des ressources à ces versions spécifiques à la PS5, mais il devrait le faire pour le bien de l’immersion.

Les jeux de sport sont presque toujours axés sur les mécanismes et le gameplay, mais travailler à rendre les jeux encore plus réalistes serait une excellente chose pour les fans. Un gameplay époustouflant combiné à des graphismes d’un réalisme saisissant et à une intégration stimulante des manettes serait la formule parfaite pour faire de l’UFC 5 le meilleur opus de la franchise. Les spéculations sur le contenu de l’UFC 5 vont bon train depuis l’annonce du jeu, mais on peut au moins être sûr qu’il s’agira de l’un des jeux les plus immersifs de la série.