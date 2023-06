Préparez-vous à être émerveillé par Harry Potter : Raise the Magic : Bande-annonce époustouflante et date de sortie annoncée !

Warner Bros. Games et NetEase, Inc. ont annoncé ce qui suit à propos de Harry Potter :

Raise the Magic sortira dans le monde entier le 27 juin 2023. Une nouvelle bande-annonce a également été publiée pour le jeu, qui préfigure l’aventure que les joueurs vivront dans une nouvelle histoire originale dix ans après la bataille de Poudlard.

Titulo - Harry Potter: Desperta a Magia - Trailer oficial de jogo

Lire cette vidéo sur YouTube

Harry Potter : Raise the Magic est un jeu de rôle à cartes à collectionner (RPG) gratuit qui sera disponible sur iOS et Android. Warner Bros. Games et NetEase invitent les joueurs à se préinscrire pour recevoir des récompenses exclusives une fois que le titre sera disponible sur toutes les plateformes.

Harry Potter : Raise the Magic est un développement conjoint de Warner Bros. Games et NetEase Games. Il s’agit du dernier projet publié par Portkey Games, le label dédié à la création de nouvelles expériences de jeux mobiles et vidéo inspirées du monde des sorciers, qui placent le joueur au centre de sa propre aventure.

Les fans trouveront une nouvelle option mobile qui leur donnera une vision différente du monde des sorciers, qui n’est pas dépourvu d’expériences agréables, d’autant plus que Hogwarts Legacy était le plus récent d’entre eux et s’est avéré très divertissant.

De quoi s’agit-il dans Harry Potter : Raise the Magic ?

Harry Potter : Raise the Magic est un jeu de cartes à collectionner free-to-play avec des éléments MMO où les joueurs s’engagent dans des duels magiques avec un mélange de jeu de rôle et de stratégie (RPG).

Les utilisateurs découvriront et recréeront la vie d’un étudiant à Poudlard, comme le classement dans une maison, les cours avec des professeurs nouveaux et familiers, l’exploration de la forêt interdite, la danse avec un ami dans le club de danse et bien d’autres activités.

Au fur et à mesure que les joueurs progressent, ils apprennent des sorts qui peuvent être lancés sous forme de cartes. Les joueurs devront maîtriser ces sorts, élaborer des stratégies uniques et former des combinaisons gagnantes – en apprenant quoi lancer et quand – tout en s’aventurant dans des épreuves de plus en plus difficiles, en affrontant d’autres joueurs et en maîtrisant la magie au cours de leur illustre voyage magique.