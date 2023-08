Préparez-vous à l’action ! Le 22 août, plongez dans l’univers sensationnel de Tekken 8 en tant que fan comblé !

Tekken 8 a confirmé sa présence à l’Opening Night Live de la Gamescom 2023. Les fans de jeux de combat vivent une année passionnante, surtout après le lancement de Street Fighter 6, qui sera suivi de Tekken 8 et de Mortal Kombat 1.

La franchise Tekken a parcouru un long chemin, en particulier avec les versions les plus récentes. Tekken 6 est sorti en 2007, et ce n’est qu’en 2017 que les fans ont vu la sortie de Tekken 7. Aujourd’hui, la saga continue avec Tekken 8, le nouvel opus de la série qui se concentrera sur la querelle père-fils entre Kazuya Mishima et Jin Kazama. Tekken 8 met également l’accent sur l’agression, avec un nouveau système de chaleur tout en conservant des mécanismes tels que les populaires Rage Arts. Une autre raison pour laquelle les fans sont enthousiastes est le roster du jeu, Tekken 8 ramenant des personnages disparus. Une nouvelle annonce devrait donc susciter l’enthousiasme des fans de Tekken 8.

Geoff Keighley a confirmé que Tekken 8 sera l’un des jeux présentés lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2023, qui aura lieu ce mardi 22 août. Keighley a également partagé une bande-annonce présentant les jeux ONL, précisant que l’émission durera deux heures et présentera “les prochaines nouveautés en matière de jeux vidéo”. La dernière fois que les joueurs ont eu des nouvelles de la franchise de Bandai Namco, Tekken 8 a annoncé deux nouveaux personnages lors du tournoi de jeux de combat EVO. L’un est Raven, un vétéran qui a fait ses débuts dans Tekken 5, et l’autre est Azucena, une combattante péruvienne qui fait ses débuts dans la série Tekken.

Outre Tekken 8, l’Opening Night Live de la Gamescom 2023 présentera d’autres sorties tout aussi attendues par les joueurs. Alan Wake 2 arrive près de 15 ans après la sortie du premier jeu, tandis que Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty est la nouvelle extension de thriller d’espionnage du titre de CD Projekt Red. Un autre jeu confirmé pour l’Opening Night Live est Assassin’s Creed Mirage, rejoint par Mortal Kombat 1 et Call of Duty : Modern Warfare 3, récemment annoncé. Un autre titre confirmé pour l’Opening Night Live à la Gamescom 2023 est l’attendu Black Myth : Wukong, un RPG d’action inspiré par l’une des plus grandes histoires de la mythologie chinoise.

L’Opening Night Live promet d’offrir de nouveaux regards sur les jeux à venir, ce qui est une bonne nouvelle pour les fans de Tekken 8. Des fuites ont révélé la liste des combattants de Tekken 8 et ont laissé entendre que d’autres combattants allaient être confirmés. Il est donc possible que d’autres annonces soient faites lors de la Gamescom. De plus, les joueurs attendent toujours que Bandai Namco dévoile la date de sortie de Tekken 8. Cette annonce trouverait parfaitement sa place à la Gamescom, l’un des plus grands festivals de jeux vidéo au monde.