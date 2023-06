Présentation du modèle Xbox Series S 1TB, qui coûte 50 € de plus

La Xbox Series S se dote d’un modèle plus costaud, avec 1 To d’espace. Le modèle Carbon Black 1 To SSD coûtera 350 €, soit 50 € de plus que la série S actuellement sur le marché, et 150 € de moins que la série X.

Cette nouvelle Xbox Series S a été dévoilée à la fin du Xbox Games Showcase et fait office de passerelle entre les deux modèles de consoles Xbox Series disponibles. Microsoft propose désormais un matériel capable de stocker plus de jeux, mais sans le prix de la série X.

L’édition 1 To de la Xbox Series S sera disponible le 1er septembre, juste à temps pour une série de nouvelles sorties plus tard dans le mois. Les précommandes ont déjà été lancées, dès que la console a été présentée à la fin de l’exposition.

Hello tall, dark, and handsome 👋 Xbox Series S – 1TB available 9/1. Pre-order starts later today. #XboxShowcase pic.twitter.com/8bhFb5LJfJ — Xbox (@Xbox) June 11, 2023

Il est important de noter que cette nouvelle série S ne répondra pas à l’une des principales plaintes formulées à l’encontre de la console depuis son lancement, à savoir ses performances. Alors que les acheteurs savaient qu’ils feraient des sacrifices avec le modèle le moins cher, il semble que beaucoup n’étaient pas préparés à ce que nous allions obtenir, avec de nombreux nouveaux jeux ne supportant pas immédiatement les 60ps sur la Series S. Il y a également des compromis graphiques assez évidents, loin des performances de la Series X.

Malgré cela, un billet de blog sur le site web de Xbox indique clairement que la nouvelle console offrira “la même vitesse et les mêmes performances next-gen que notre série S de 512 Go”. En d’autres termes, cela ne résoudra pas les problèmes de performances dont les propriétaires de la série S se plaignent depuis un certain temps. Mais elle leur permettra de disposer d’une plus grande bibliothèque de jeux.

Bien entendu, tout comme le modèle original de la série S, le modèle noir de carbone n’est pas équipé d’un lecteur de disque. C’est probablement le détail le plus important à prendre en compte pour les acheteurs potentiels, car il vous liera à la vitrine de Xbox, ou Xbox Game Pass. Cela peut sembler simple en théorie, mais n’oubliez pas que cela signifie qu’il n’y aura pas de cadeaux de copies physiques pour les anniversaires – un sacrifice assez important. Bien sûr, cela s’accompagne d’une baisse de prix assez importante, 150 dollars de moins que la Series X.

Si vous êtes intéressé par la Série X, il y a eu de bonnes nouvelles lors de la présentation. Phil Spencer a annoncé que la production de ces consoles augmentait, ce qui devrait permettre de résoudre les problèmes d’approvisionnement au niveau mondial.