Playstation Plus : Les jeux mensuels gratuits PS Plus d’octobre 2023, fuites et rumeurs

Sony devrait bientôt dévoiler les jeux gratuits du PS Plus pour le mois d’octobre 2023, et quelques idées pourraient aider à consolider ce mois.

Sony devrait dévoiler les jeux PS Plus de niveau essentiel le 27 septembre, qui sortiront le mardi suivant, le 3 octobre. Quelques semaines plus tard, les fans peuvent s’attendre à ce que Sony dévoile et sorte encore plus de jeux pour les catalogues PS Plus Extra et Premium. Cela signifie que tous ceux qui ont l’intention de réclamer les jeux gratuits du PS Plus pour septembre 2023 doivent le faire dès maintenant, mais il est évident que les jeux des catalogues PS Plus Extra et Premium resteront disponibles pendant un certain temps encore.

En ce qui concerne le mois à venir, beaucoup sont curieux de savoir ce que Sony a en réserve pour le PS Plus. Il est pratiquement impossible de le prédire, même s’il y a quelques méthodes à la folie générale du PS Plus. Une chose que les fans pourraient souhaiter, c’est une collection de jeux d’horreur pour le service, car ce serait un bon moyen de célébrer les fêtes d’Halloween tout au long du mois d’octobre, mais il convient de noter que de nombreux services d’abonnement aux jeux ne tiennent pas compte des fêtes. Parfois, les jeux d’horreur ou les éléments thématiques sont présents dans les sorties d’un mois, mais la plupart du temps, il n’y a pas vraiment de correspondance entre les deux. Néanmoins, si Sony souhaitait ajouter des jeux d’horreur, il y a quelques bons choix.

Jeu gratuit PS Plus pour octobre 2023 : Dead Space

Il est presque certain que Dead Space ne fera pas partie des jeux PS Plus d’octobre 2023 pour diverses raisons, notamment le fait qu’il est sorti plus tôt cette année, mais chaque raison pour laquelle il ne le fera pas est une raison passionnante pour laquelle il devrait le faire. Dead Space reprend tous les éléments d’horreur que les fans ont aimés dans l’original, tout en ajoutant des touches intelligentes à l’histoire générale. Dead Space a pratiquement été ovationné lors de son lancement, et c’est le jeu idéal à jouer lors d’une nuit d’octobre remplie d’horreur. Ceux qui l’ont acheté ont cette option, mais l’annoncer pour le PS Plus serait une grande affaire pour le service et le titre. Ce serait un scénario gagnant-gagnant, même s’il est peu probable. Croisons les doigts.

Jeu gratuit PS Plus pour octobre 2023 : Little Nightmares 2

Le premier jeu Little Nightmares est arrivé sur le PS Plus en août 2022, il est donc logique que le deuxième jeu soit lui aussi offert. Little Nightmares 2 n’est pas vraiment le jeu d’horreur le plus effrayant qui soit, mais il a ses bons moments. Il s’intégrerait parfaitement aux jeux d’horreur plus importants, tout en constituant un bon clin d’œil à la saison s’il était le seul titre à figurer parmi les trois sélectionnés. De plus, Little Nightmares 3 devant sortir en 2024, ce serait un excellent moyen de préparer sa sortie. Ce jeu d’aventure et d’horreur sur plateforme de puzzle remplit tellement de conditions que sa sortie sur le PS Plus semble être une question de ” quand “, et non de ” si “, et le meilleur ” quand ” pourrait bien être octobre 2023.

Jeu gratuit PS Plus pour octobre 2023 : The Mortuary Assistant

Si Little Nightmares n’est pas assez effrayant pour les amateurs d’épouvante du mois d’octobre, alors le jeu d’horreur indépendant The Mortuary Assistant serait un bon moyen de monter d’un cran. Dans ce jeu, les joueurs jouent le rôle d’un assistant mortuaire qui embaume des cadavres et s’occupe de la possession démoniaque qui prévaut. Il s’agit de déterminer qui est possédé, de l’exorciser, etc. Le jeu est truffé de jump scares, ce qui signifie que son facteur de peur peut varier, mais il est tout à fait adapté à une soirée effrayante. Sa courte durée d’exploitation ne profite qu’aux abonnés PS Plus, qui peuvent ainsi l’essayer tout en jouant à tous les autres jeux qui sortiront au mois d’octobre.

Liste de souhaits PS Plus Extra et Premium pour octobre 2023

Chaque mois, Sony ajoute une vingtaine de jeux aux PS Plus Extra et Premium, ce qui signifie que toute prédiction ou supposition n’est qu’un coup d’épée dans l’eau. Pour coller au thème de l’horreur du mois d’octobre, The Devil in Me serait un excellent choix PS Plus Extra puisque les jeux précédents sont également disponibles. En même temps, il n’y aura pas que de l’horreur, donc quelques jeux de Tales Of seraient un bon moyen de promouvoir le DLC Beyond the Dawn de Tales of Arise. Et avec quelques autres genres mélangés, il est facile de voir comment ce line-up additionnel du mois prochain pourrait être vraiment excitant. Les fans n’ont plus qu’à attendre de voir ce que Sony leur réserve pour chaque niveau du service PS Plus.

PS5 : Tales of Arise, The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me

PS4 : Tales of Symphonia, Tales of Vesperia, Tales of Berseria

PS3 : Folklore

PSP : Gladiator Begins

PS2 : Socom 2, Shinobi

PS1 : Nightmare Creatures, Pac-Man World

