Qu’est-ce que la WWDC 2023 : découvrez l’un des événements les plus importants d’Apple.

Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur la WWDC d’Apple.

La WWDC (World Wide Developers Conference) est ce qu’Apple appelle sa conférence annuelle pour les développeurs. Chaque année, la société Apple choisit une date et un lieu pour tenir sa WWDC, où elle présente toutes sortes d’innovations logicielles, de nouvelles versions de systèmes d’exploitation, d’outils pour les développeurs, d’améliorations des services, de moteurs graphiques, voire de produits matériels… et quelques surprises ! Et quelques surprises !

La principale raison d’être de la WWDC est de présenter aux développeurs les changements les plus importants et les innovations technologiques de pointe dans l’industrie du logiciel. Cette année, avec la WWDC 2023, Apple dévoilera par exemple iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10, macOS 14, un nouveau MacBook Air et des lunettes de réalité mixte populairement surnommées Reality Pro.

En outre, des Apple Design Awards, des démonstrations et des événements pour la presse sont organisés tout au long de la semaine.

Où se déroule la WWDC d’Apple ?

En réalité, la conférence annuelle des développeurs d’Apple s’est tenue dans un certain nombre d’endroits. Nous avons vu des événements WWDC dans des théâtres, dans des centres de convention et dans de grandes salles aménagées pour l’événement.

Mais récemment, au cours des dernières années, Apple a commencé à organiser ses WWDC dans l’Apple Park. Il s’agit de la base d’opérations logicielles de l’entreprise. À côté de l’Apple Park, une salle de conférence souterraine a été construite en l’honneur de Steve Jobs, qui nous a fait vivre de merveilleux moments lors des WWDC et qui est précisément l’endroit où toutes les nouveautés logicielles de l’entreprise sont dévoilées.

Ces derniers temps, cependant, la WWDC se déroule en streaming et sans la présence du public, pour des raisons de santé. Cette alternative est tout aussi intéressante, car elle permet aux représentants d’Apple de mieux préparer leurs présentations et leurs vidéos. Quoi qu’il en soit, il est toujours possible de suivre la WWDC en direct sur plusieurs plateformes.

Quand a lieu la WWDC ?

Suivant le cycle des événements d’Apple, la conférence WWDC de l’entreprise se tient toujours au mois de juin. À trois mois du lancement de ses nouveaux iPhones, Apple a tout le temps de continuer à perfectionner ses logiciels.

Qu’est-ce qui sera présenté lors de la WWDC 2023 de cette année ?

Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les nouvelles fonctionnalités susceptibles d’être dévoilées lors de la WWDC d’Apple. Il est possible que nous ne les voyions pas toutes, mais d’après les dernières rumeurs de la WWDC, c’est tout ce qui sera dévoilé cette année.

iOS 17

iPadOS 17

tvOS 17

watchOS 10

macOS 14

MacBook Air 15

Mac Studio

Apple Reality Pro

Comme indiqué précédemment, la WWDC est le lieu où les développeurs découvrent de nouveaux outils, applications et fonctionnalités liés aux logiciels pour améliorer leurs produits et, bien sûr, profiter des nouvelles fonctionnalités offertes par Apple dans les systèmes d’exploitation de ses appareils.