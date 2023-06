Rambo : retour sur la saga culte qui a marqué l’histoire du cinéma d’action, à redécouvrir en streaming

Alors que C8 décide de rediffuser la saga Rambo, c’est l’occasion de revenir sur cette série de films et vous aider à voir ou revoir tous les opus en streaming. Les cinq films de la saga Rambo, de 1982 à 2019, ont fait le bonheur des amateurs d’action grâce à leur caractère gore, intense et parfois presque ridicule.

Combinez ces caractéristiques avec des atrocités qui vous arrachent les tripes, dérivées des germes du mal en temps de guerre, et vous obtenez certains des films les plus bourrés d’action, parsemés de nombreux événements compréhensibles et racontables qui peuvent vous tirer une larme ou même provoquer des vomissements légers à profonds.

Dans le film original de 1982, Stallone incarne le personnage central, John, qui erre dans l’Amérique en tant qu’ancien combattant mécontent de la guerre du Viêt Nam, déjà mâché et recraché lorsqu’il croise le chemin d’un shérif sadique d’une petite ville (Brian Dennehy). Malgré la médiation de l’ancien colonel de Stallone, Sam Trautman (Richard Crenna), la cruauté du shérif ramène John à un état primitif, déployant des techniques de survie apprises dans les jungles de l’Asie du Sud-Est.

Si Sylvester est devenu célèbre grâce à Rocky (1976), qui est probablement la meilleure série de films de Stallone avec cinq films Rocky et un troisième film Creed dont la sortie est prévue en 2023, ses films Rambo ont également un grand succès et un grand attrait. La férocité de Rambo, sa résilience et sa volonté de ne pas mourir sont les véritables moteurs de la franchise.

La façon dont Rambo n’est pas nécessairement désireux, mais désireux et capable, de faire couler le sang est quelque chose qui rend le personnage de Rambo si unique et quelque peu similaire à un autre personnage de Stallone dans les films The Expendables, qui se trouvent être en train de produire un quatrième volet de leur franchise d’ensemble de stars de l’action.

En d’autres termes, Stallone n’en est pas à son premier coup d’essai pour ce qui est d’incarner des personnages durs à cuire sur grand écran dans des films d’action à grand spectacle, mais certains de ses meilleurs rôles dans ces films consistent à rendre ses personnages intéressants, complexes et racontables, tout en restant des botteurs de fesses de premier plan.

L’histoire d’un homme nommé John étant apparemment terminée, nous classons maintenant tous les films de Rambo !

1- RAMBO (1982)

Beaucoup plus sombre et sensible que les suites qu’il a engendrées, First Blood est une aventure de survie palpitante qui tire pleinement parti des talents d’acteur de Sylvester Stallone.

RAMBO - FIRST BLOOD - Version restaurée 4K - bande annonce 2019

Lire cette vidéo sur YouTube

John J. Rambo (Sylvester Stallone), vétéran du Vietnam et vagabond, erre dans une petite ville de Washington à la recherche d’un vieil ami, mais se heurte à l’intolérance et à la brutalité du shérif local, Will Teasle (Brian Dennehy). Lorsque Teasle et ses adjoints maîtrisent Rambo et le rasent, ce dernier se souvient de l’époque où il était prisonnier de guerre et déchaîne sa fureur sur les officiers. Il échappe de justesse à la chasse à l’homme, mais il faudra que son ancien commandant (Richard Crenna) sauve les chasseurs des chassés.

Voir Rambo en streaming

2- RAMBO 3 (1988)

Rambo III trouve son héros justicier loin du drame réfléchi qui a marqué les débuts de la franchise – et tout aussi loin d’un divertissement d’action et de thriller de qualité.

Rambo 3 (1988) bande annonce VF #Rambo3 #silvesterstallone

Lire cette vidéo sur YouTube

Le colonel Sam Trautman (Richard Crenna) se rend en Thaïlande dans l’espoir de convaincre le vétéran John Rambo (Sylvester Stallone) de l’accompagner dans une mission d’entraînement en Afghanistan. Lorsque Rambo refuse, Trautman décide d’y aller seul. Mais, alors qu’il tente d’aider les moudjahidines, Trautman est capturé par un impitoyable colonel russe (Marc de Jonge) qui le soumet à la torture. Apprenant la nouvelle, Rambo se porte volontaire pour une mission d’infiltration top secrète afin de sauver son ami de longue date.

Voir Rambo en streaming

3- JOHN RAMBO (2008)

Sylvester Stallone sait comment mettre en scène des séquences d’action, mais le rythme inégal du film et sa violence excessive (même pour la franchise) sont plus écœurants que divertissants.

John Rambo - Bande Annonce VF - 2008

Lire cette vidéo sur YouTube

Ayant abandonné depuis longtemps sa vie de soldat meurtrier, John Rambo (Sylvester Stallone) mène une existence solitaire près de la frontière thaïlandaise. Deux semaines après avoir guidé une missionnaire (Julie Benz) et ses camarades en Birmanie, il reçoit un appel à l’aide urgent. Les missionnaires ne sont pas revenues et, bien qu’il soit réticent à embrasser à nouveau la violence, Rambo entreprend de sauver les captifs de l’armée birmane.

Voir Rambo en streaming

4- RAMBO 2 : LA MISSION (1985)

Rambo 2 : La Mission offre suffisamment de chaos pour satisfaire les fans du genre, mais reste une suite régressive qui transforme son protagoniste autrefois convaincant en un simple berserker d’action musclé.

Rambo 2 la Mission (1985) Bande annonce VF #SylvesterStallone #Rambo

Lire cette vidéo sur YouTube

John Rambo (Sylvester Stallone) est en train de purger une peine de prison lorsque son ancien patron, le colonel Troutman (Richard Crenna), lui propose un marché. Si Rambo se rend au Viêt Nam pour tenter de retrouver les prisonniers de guerre américains, son casier judiciaire sera effacé. Rambo accepte la mission de reconnaissance et accepte de ne pas participer à l’action. Cependant, lorsque son amante vietnamienne, Co Bao (Julia Nickson), est tuée par les forces américaines, Rambo oublie sa promesse et prend les choses en main.

Voir Rambo en streaming

5- RAMBO : LAST BLOOD (2019)

Comme les suites qui l’ont précédé, Rambo : Last Blood se contente d’une violence sanglante au détriment de l’histoire, autrefois poignante, de son personnage principal.

RAMBO 5 LAST BLOOD Bande Annonce VF (2019) NOUVELLE

Lire cette vidéo sur YouTube

John Rambo, vétéran de la guerre du Vietnam, tente de trouver un semblant de paix en élevant des chevaux dans un ranch en Arizona. Il a également développé un lien familial particulier avec une femme nommée Maria et sa petite-fille adolescente Gabriela. Mais lorsqu’un cartel mexicain vicieux kidnappe Gabriela, Rambo traverse la frontière dans une quête sanglante et personnelle pour la sauver et punir les responsables.

Voir Rambo en streaming