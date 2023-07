Red Dead Redemption 3 a une voie moins évidente qui pourrait être très amusante

Red Dead Redemption 2 est une préquelle au jeu original. S’il suivait un nouveau personnage, Arthur Morgan, il développait également l’histoire du premier, en expliquant pourquoi John Marston était si déterminé à rester dans le droit chemin et à protéger sa nouvelle vie. Si la voie la plus évidente à suivre pour Red Dead Redemption 3 serait l’histoire du fils de John, la série pourrait prendre un certain nombre d’autres directions. La plus inattendue serait cependant un autre préquel, qui suivrait un autre membre du gang Van der Linde : leur chef controversé. Le fait que Red Dead Redemption 2 fasse l’objet d’une préquelle pourrait contribuer à rendre les événements encore plus tragiques.

Red Dead Redemption 2 est un jeu défini par ses personnages. Lorsque le joueur entre pour la première fois dans la peau d’Arthur Morgan, le gang est déjà sur le déclin. Le jeu suit le déclin de cette famille retrouvée, alors que les sentiments des uns et des autres s’aiguisent et que les liens entre les membres se renforcent et se brisent. Arthur fait partie du gang depuis plus longtemps que la plupart des autres membres et considère ses chefs Dutch et Hosea comme des figures paternelles. C’est cette relation avec eux qui rend le sacrifice d’Arthur pour John si puissant. Un préquel sur Dutch et Hosea pourrait rendre ce moment et d’autres encore plus significatifs.

Les murmures du passé de Red Dead Redemption 2

Lorsqu’Arthur se promène dans le camp du gang Van der Linde, il entend et participe à toutes sortes de conversations. Ces dialogues évoquent fréquemment le passé, et souvent des événements qui se sont déroulés avant le jeu. Le gang est en fuite après un hold-up raté sur un ferry. Ce vol s’est soldé par la mort tragique de Jenny Kirk et de Davey Callander. À son arrivée à Lemoyne, Arthur peut aller pêcher avec Dutch et Hosea, qui parleront eux aussi du passé. Ces discussions sont omniprésentes dans le jeu et les situations sont évoquées différemment par les différents personnages, ce qui signifie qu’un prequel aurait encore une part de mystère à exploiter.

L’autre bonne raison pour un prequel est qu’il pourrait fonctionner comme une inversion des thèmes des deux premiers jeux. Alors que Red Dead Redemption et sa suite parlent de deux hors-la-loi qui font la paix avec leurs actes et tentent de faire le bien, un prequel suivant Dutch et Hosea pourrait faire l’inverse. Une entrée dans le journal d’Arthur indique qu’il considère Dutch et Hosea comme des figures paternelles. Alors que Red Dead Redemption 2 suit les derniers jours du gang Van der Linde, un troisième volet pourrait couvrir sa fondation et expliquer comment Dutch et Hosea sont devenus si importants pour Arthur et le gang. Le fait de voir un Dutch jeune et plein d’espoir en qui les gens croient encore pourrait fournir un excellent contexte pour le personnage.

Dutch Van der Linde est mûr pour l’exploration

Dutch Van der Linde a servi d’antagoniste dans les deux premiers jeux, mais avec beaucoup de nuances dans le second. Malgré cela, c’est un personnage que de nombreux acteurs du jeu ont respecté et même aimé. On entend souvent des personnages se languir du bon vieux temps de la bande à Van der Linde. Voir Dutch dans la fleur de l’âge permettrait de faire de sa chute l’une des nombreuses tragédies de la franchise, tout en offrant aux fans plus de temps avec des personnages bien-aimés. Hosea, Dutch et Arthur ont tous un fort charisme, et voir ces personnages ensemble à travers l’ascension du gang serait amusant.

En plus d’une base solide avec l’une des histoires les plus immersives du jeu, un préquel sur le gang Van der Linde avant les événements de RDR2 a déjà une fin forte : le vol du ferry qui a mal tourné. Cet événement longuement discuté servirait de finale parfaite au jeu, et répondrait à de nombreuses questions de la suite. Red Dead Redemption 3 étant un préquel centré sur l’ascension de Dutch Van der Linde donnerait à la série de nouveaux territoires à explorer tout en expliquant des événements sur lesquels les joueurs se sont interrogés.