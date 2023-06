Remake de Naruto : Date de sortie, bande-annonce et où regarder les épisodes

Nous avons des nouvelles excitantes pour les fans de Naruto, l’anime préféré de votre enfance, Naruto, revient enfin avec Naruto Remake, un projet de quatre épisodes surprise. Les fans de Masashi Kishimoto attendaient désespérément un remake de Naruto, et comme ils s’y attendaient, l’anime revient enfin à l’écran en 2023. La nouvelle du remake a commencé à se répandre sur les médias sociaux après que Viz Media a officiellement publié une bande-annonce pour “Road of Naruto” à l’occasion du 20e anniversaire de Naruto.

Les fans de Naruto n’avaient plus aucun espoir d’obtenir du contenu Naruto à l’avenir puisque le manga et l’anime étaient déjà terminés, et ils étaient donc sûrs qu’il n’y aurait rien à attendre de l’anime à part un remake. Même si le contenu de Naruto est terminé, Boruto est toujours à l’écran, même si les fans inconditionnels de Naruto ne sont pas très satisfaits de la tournure qu’a pris Boruto jusqu’à présent.

Ils continuent à le regarder parce que Boruto fait toujours partie du travail de Masashi Kishimoto et qu’ils veulent continuer à le soutenir, lui et ses projets, en tant que fans de Naruto. Mais aujourd’hui, les spectateurs sont très enthousiastes à l’idée d’avoir enfin un autre contenu Naruto que Boruto en 2023, et nous ne parlons pas d’un film ou d’un light novel cette fois-ci ; Naruto revient avec des épisodes spéciaux supplémentaires.

Oui, Naruto Remake sera animé en 2023, mais nous n’aurons droit qu’à quatre épisodes, selon l’annonce faite sur leur site officiel. Nous sommes sûrs que quatre épisodes hebdomadaires seront plus que suffisants pour les fans, et tout le monde est impatient de découvrir comment tout cela va se dérouler. Les fans de Naruto sont déjà curieux de ces quatre épisodes car, comme vous pouvez déjà le constater, ils animent un nombre limité d’épisodes, et il ne faut donc pas s’attendre à ce qu’ils nous offrent une adaptation complète de l’arc.

Les fans de Naruto ont déjà émis quelques théories selon lesquelles les quatre épisodes pourraient se concentrer sur un certain personnage pour nous donner un avant-goût de quelque chose d’important qui sera annoncé à l’avenir. Nous aurons droit à quatre épisodes de Naruto pour célébrer l’anniversaire des débuts officiels de Naruto, le 3 octobre 2002. Comme la série Naruto a déjà 20 ans, les créateurs de Naruto sortent quatre épisodes pour célébrer le succès et l’amour qu’ils ont reçu de la part des spectateurs au cours de toutes ces années.

À propos de la bande-annonce du remake de Naruto

Road to Naruto, une bande-annonce de dix minutes, a été publiée le 8 octobre 2022. La bande-annonce est une compilation de scènes remastérisées de l’anime Naruto, et même s’il ne s’agit pas d’une nouveauté, les fans apprécient que les créateurs de la série aient sorti une bande-annonce spéciale pour les fans afin de célébrer le 20e anniversaire.

Dans la bande-annonce, on peut voir Sasuke interroger Naruto sur son identité, et Naruto lui donner une réponse étonnante. Au lieu de révéler son nom, il appelle Sasuke son ami dans la Vallée de la Fin, près des statues de Madara et Hashirama.

Elle montre le parcours de Naruto en tant qu’enfant solitaire, et l’époque où lui et Sasuke ne s’entendaient pas bien, dans l’une des scènes, on pouvait voir les deux s’éviter après que leurs regards se soient croisés. Le reste de la bande-annonce couvre presque toutes les parties les plus intéressantes de l’anime original Naruto, ce qui en fait un film intéressant pour les fans qui ressentaient la présence manquante de Naruto dans leur vie après la fin de la série animée.

Road to Naruto contient également des chansons comme Flow de Go !!!, Blue Bird d’Ikimonogakari et Silhouette de KANA-BOON tout au long de la bande-annonce, ce qui en fait une expérience très nostalgique pour les spectateurs qui n’avaient plus de contenu Naruto depuis la fin du manga et de l’anime.

Date de sortie du remake de Naruto

Les quatre épisodes spéciaux du remake de Naruto devraient sortir en septembre ; les dates de sortie exactes n’ont pas encore été révélées, nous ne pouvons donc pas vous donner de détails pour l’instant. Si nous recevons des nouvelles concernant la date de sortie des épisodes du projet anniversaire Naruto Remake, nous nous assurerons de mettre à jour cette section. Mais vous pouvez trouver des mises à jour sur le remake de quatre épisodes spéciaux de Naruto sur le site officiel de Naruto.

Où regarder le remake de Naruto

Il n’y a pas encore de nouvelles concernant la plateforme de streaming pour les épisodes du projet anniversaire du remake de Naruto, mais nous nous attendons à ce que les quatre épisodes soient très probablement diffusés sur le réseau Japan TV, et nous aurons l’annonce de la plateforme de streaming plus tard dans l’année.