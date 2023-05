Resident Evil 9 Apocalypse n’est pas officiel avant 2024 malgré les fuites

Capcom s’efforce actuellement de garder les yeux rivés sur Resident Evil 4 Remake.

Resident Evil 9, ou Resident Evil 9 Apocalypse selon les fuites, sera le prochain titre numéroté de la série sur lequel Capcom travaille actuellement, en plus de porter RE 4 Remake sur PSVR2. Ce nouvel épisode de la franchise a connu de nombreuses fuites d’informations il y a quelque temps, ce qui nous a fait penser que l’annonce du nouveau volet pourrait être assez imminente. Cependant, il semble que rien de tout cela ne sera officiel avant 2024.

Dusk Golem, l’un des plus grands connaisseurs de l’industrie, a récemment déclaré sur Twitter qu’il doutait fortement que Capcom annonce le nouveau jeu en 2023, et qu’il faudrait attendre 2024 pour voir une annonce officielle, qui pourrait être lancée au cours du dernier trimestre de l’année. Une chose qui aurait beaucoup de sens, car même si l’industrie du jeu vidéo évolue à une vitesse vertigineuse, il faut penser que Resident Evil 4 Remake est sorti il y a seulement quelques mois et que mettre l’accent sur un autre volet maintenant risque fort de détourner les ventes et l’intérêt de ce titre, qui est par ailleurs si fortement recommandé.

Malgré tout, je vais maintenant partager avec vous ce que l’on sait actuellement sur Resident Evil 9 Apocalypse, car si les fuites sont vraies, nous serions en présence d’un projet aussi ambitieux, voire plus, que Resident Evil 8 Village, un jeu qui a particulièrement bien marché.

Voici toutes les informations dont nous disposons à l’heure actuelle sur Resident Evil 9 Apocalypse

Les frères Redfield et Jill Valentine seront de retour.

Il s’agira du dernier jeu mettant en scène Chris Redfield.

Jill Valentine aura un rôle similaire à celui d’Ada dans Resident Evil 4 Remake.

L’histoire de Resident Evil 9 : Apocalypse commencera à la fin de RE : Village, mais sans mention de la continuité de la vie des Winters.