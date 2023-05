Resident Evil 9 s’appellera Apocalypse et verra le retour des frères Redfield et de Jill Valentine.

Le nouveau jeu Resident Evil est déjà en cours de développement et sera officiellement annoncé dans le courant de l’année

Nous avons récemment eu la chance d’apprécier le remake de Resident Evil 4 et il semble que l’équipe de développement continue de travailler sur l’avenir de la série, qui a beaucoup à offrir à la communauté. Et en ce qui concerne l’avenir de la série, il y a quelques minutes, on a appris par le biais d’une fuite que Resident Evil 9 est déjà en cours de développement.

Ce que l’on sait de Resident Evil 9 : Apocalypse

La fin pourrait être complètement inattendue pour les fans de la série, avec la mort d’un personnage très apprécié.

RUMOR:Resident Evil 9: Apocalypse (working title) will reportedly star Chris and Claire Redfield and Jill Valentine🚀

Who else is MEGA HYPED for RE9 and the return of 3 iconic leads?😎

(Artwork by @EvilVR) #REBHFun #PS5 #PlayStation pic.twitter.com/AtkQcTvSOh

— Rino (@RinoTheBouncer) May 11, 2023