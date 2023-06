Révélés en exclusivité : Amazon Prime Gaming déchaîne 4 jeux bonus gratuits pour vous époustoufler !

Amazon Prime Gaming a annoncé quatre jeux bonus, à commencer par Prey d’Arkane Studios, désormais disponible à la demande. Les abonnés Amazon Prime bénéficient de plusieurs services, Prime Gaming étant l’un des plus intéressants pour les joueurs.

L’un des principaux avantages d’Amazon Prime Gaming réside dans les jeux gratuits offerts chaque mois. Au fil du temps, Prime Gaming a augmenté le nombre de titres gratuits offerts, et bien qu’Amazon offre toujours des jeux plus anciens et des titres moins connus, Prime Gaming a également offert de grands jeux comme Assassin’s Creed Origins. Amazon Prime Gaming offre également des objets en jeu pour de nombreux jeux, notamment Hearthstone, Valorant, Pokemon GO et Honkai : Star Rail.

Amazon Prime Gaming a annoncé quatre jeux gratuits en commençant par le classique culte Prey d’Arkane Studios, qui peut être réclamé dès maintenant. Les jeux seront mis à disposition chaque semaine pour célébrer le prochain Prime Day qui aura lieu le 11 juillet. Prey suit Morgan Yu à bord de la station spatiale Talos I, où quelque chose a mal tourné et a provoqué l’infestation de l’endroit par des extraterrestres. Influencé par l’emblématique BioShock, Prey est un jeu de tir futuriste à la première personne avec une atmosphère d’horreur et une note élevée sur Metacritic.

Prime Gaming Jeux gratuits

Prey – Disponible dès maintenant

Baldur’s Gate 2 : Enhanced Edition – 27 juin

Shovel Knight : Showdown – 6 juillet

Star Wars : The Force Unleashed – 10 juillet

La fête continue avec Baldur’s Gate 2 : Enhanced Edition, qui sera gratuit à partir du 27 juin. Dans cette version du jeu de rôle classique, la campagne originale Shadows of Amn, l’extension Throne of Bhaal et les nouveaux défis de l’arène Black Pits 2 sont disponibles. Le 6 juillet, Shovel Knight : Showdown, un spin-off du succès indépendant de Yacht Club Games où les joueurs s’affrontent dans un jeu de combat de plateforme à la Super Smash Bros, est gratuit. Enfin, Star Wars : The Force Unleashed sera gratuit à partir du 10 juillet. En plus des jeux gratuits, Amazon Prime Gaming lance une nouvelle vague de contenu gratuit pour divers jeux en direct, dont Pokemon GO, Overwatch 2, Call of Duty : Modern Warfare 2 et un pack avec une nouvelle monture pour les joueurs de Diablo 4.

Alors qu’Amazon Prime Gaming a annoncé les nouveaux jeux et le contenu gratuit supplémentaire, les abonnés ont encore le temps d’obtenir les jeux gratuits d’Amazon Prime Gaming pour le mois de juin. L’un des points forts de la sélection du mois est Sengoku 2, un beat ’em up publié par SNK dans les années 1990, une décennie particulièrement productive pour SNK, qui a également publié d’autres titres tels que The King of Fighters 94, Metal Slug et Garou : Mark of the Wolves.