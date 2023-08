Révolution Virtuelle : Décodage du Nouveau Patch de Cyberpunk 2077

L’Opening Night Live de la Gamescom n’a peut-être pas été l’événement le plus palpitant de l’année, mais il a tout de même permis de faire de nombreuses annonces et mises à jour pour satisfaire les fans de tous les genres. L’une des plus grandes révélations de la Gamescom a été le DLC Phantom Liberty de Cyberpunk 2077, qui a permis aux fans de découvrir pour la première fois les améliorations et les ajustements de gameplay qui seront apportés par l’extension en septembre.

Mais alors que la bande-annonce elle-même était incroyablement excitante, le niveau de hype a atteint un nouveau sommet lorsque CD Projekt Red est monté sur la scène de la Gamescom pour annoncer que la grande majorité de ces nouvelles fonctionnalités de gameplay arriveraient également dans le jeu de base de Cyberpunk 2077, du moins pour ceux qui utilisent les consoles de la génération actuelle et le PC. Baptisée Mise à jour 2.0, cette mise à jour de Cyberpunk 2077 devrait remanier un grand nombre de mécanismes de jeu, des arbres de compétences aux combats en véhicule en passant par l’IA des ennemis, et tout cela sera disponible gratuitement dans le jeu le 26 septembre.

Tout ce qui est inclus dans la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077

La mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 sera disponible en même temps que l’extension Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty le 26 septembre, la mise à jour 2.0 changera radicalement l’expérience de jeu de Cyberpunk pour le meilleur. L’une des principales nouveautés de la mise à jour 2.0 est la refonte du système de perks et de cyberware. La dernière bande-annonce de Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty a présenté quelques-uns des nouveaux avantages de la mise à jour 2.0, et ils sont tous impressionnants. Il y a une compétence qui permet aux joueurs de dévier les balles avec une épée, un air dash au ralenti, deadeye, et une poignée de nouveaux finishers.

La mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 ajoute également un arbre de compétences Relic, et la bande-annonce a montré quelques-unes de ces nouvelles capacités. Il y a une Relique de suppression des limites, qui semble permettre aux joueurs de lancer leurs ennemis dans les airs à poings nus, une Relique de cartographie spatiale qui indique les ennemis et permet aux joueurs de s’élancer rapidement vers eux, et une Relique de capacité de lancement, qui permet aux joueurs de tirer plusieurs grenades lance-poignets en succession rapide.

La mise à jour 2.0 devrait apporter un autre ajout majeur au niveau du gameplay : le combat en véhicule. À l’origine, Cyberpunk 2077 ne proposait aucune forme de combat en véhicule, mais avec la mise à jour 2.0, les joueurs pourront enfin affronter leurs ennemis en conduisant, et ce de plusieurs façons différentes. Les joueurs pourront sortir la tête par la fenêtre et tirer quelques balles de pistolet, faire tourner leur voiture tout en tirant à la mitrailleuse comme dans 007 : No Time to Die, et même pirater les véhicules ennemis, les faisant soudainement accélérer, freiner ou même s’autodétruire. Ce système va de pair avec le nouveau système d’IA de Cyberpunk 2077, qui permet aux policiers de se comporter de manière beaucoup plus réaliste.

La mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 sera également accompagnée de plus de 100 nouveaux objets, allant de nouvelles armes à de nouveaux vêtements, en passant par de nouveaux Cyberware et de nouveaux véhicules. Bien qu’il n’ait pas été précisé combien de ces éléments seront intégrés au jeu de base dans le cadre de la mise à jour 2.0, il est probable que tous les éléments mentionnés ici seront disponibles dans le cadre de la mise à jour gratuite. En revanche, des éléments tels que les “dizaines de nouvelles quêtes et missions”, un “nouveau quartier dangereux” et peut-être même les “événements et missions dynamiques sans fin” sont plus susceptibles d’être réservés à l’extension Phantom Liberty. Alors que CD Projekt Red a déjà fait beaucoup pour sauver Cyberpunk 2077, la mise à jour 2.0 semble enfin être l’avancée monumentale que de nombreux fans attendaient, et le fait qu’elle n’arrive que dans un mois est très excitant.