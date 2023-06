Révolutionnez votre expérience de jeu : Meta Quest 2 et Pro atteignent de nouvelles performances extraordinaires !

Meta a dévoilé la mise à jour v55 pour les casques de réalité virtuelle Meta Quest 2 et Meta Quest Pro, et les deux appareils bénéficieront d’une amélioration majeure de leurs performances. Les changements apporteront aux deux systèmes Meta Quest une amélioration des performances de leur CPU et de leur GPU.

Alors que certains amateurs de réalité virtuelle lorgnent déjà sur le Meta Quest 3 et l’Apple Vision Pro, le Meta Quest 2 est toujours un système pris en charge, contrairement à son prédécesseur, l’Oculus/Meta Quest original. Le Meta Quest Pro est un système beaucoup plus cher que les Quests standard, mais il offre des avantages supplémentaires tels que le suivi oculaire et la réalité mixte. Les Meta Quest 2 et Meta Quest Pro étant désormais en promotion suite à la révélation du prochain Meta Quest 3, cette nouvelle mise à jour donne aux joueurs intrigués par la réalité virtuelle une chance d’essayer les appareils à leur meilleur niveau.

La mise à jour Meta Quest v55 commence à être déployée et promet une amélioration de 26% des performances du CPU sur les casques Meta Quest 2 et Meta Quest Pro. Le GPU est également amélioré sur les deux casques, avec une augmentation de 19% de la vitesse sur le Quest 2 et de 11% sur le Quest Pro. Meta note que les utilisateurs doivent s’attendre à une amélioration non seulement des performances des jeux, mais aussi du fonctionnement de l’interface utilisateur. Les deux casques bénéficieront également de la fonction Dynamic Resolution Scaling, qui devrait permettre d’éviter les chutes d’images en modifiant la résolution en fonction de la charge de traitement du GPU.

En plus de ces changements, les casques Meta Quest bénéficient de plusieurs améliorations. Une nouvelle option de sécurité par code a été ajoutée, permettant aux utilisateurs de choisir un code numérique pour accéder au casque. La navigation Web sur le casque prend désormais en charge les commandes multi-touch sur les contrôleurs et le suivi des mains. Le Quest Pro devrait bénéficier d’un suivi oculaire plus précis, et diverses fonctionnalités ont été ajoutées pour faciliter les interactions sociales et les rendre plus expressives.

Les fans des casques, ainsi que les développeurs VR, seront probablement satisfaits de cette annonce, et cela pourrait donner une idée de ce que l’on peut attendre du Meta Quest 3, puisqu’il est prévu pour être considérablement plus puissant que le Meta Quest 2. Certains pourraient être satisfaits des nouvelles limitations du matériel actuel, bien que d’autres pourraient être perturbés s’ils découvrent qu’ils n’ont pas encore reçu la mise à jour v55. Les utilisateurs ne devraient pas s’inquiéter, car Meta déploie les mises à jour progressivement, de sorte que certains utilisateurs les reçoivent avant d’autres.