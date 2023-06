Rocket League dévoile la saison 11 et voici les détails

Psyonix a révélé que la saison 11 de Rocket League débutera le 7 juin et, comme d’habitude, inclura un Rocket Pass qui se concentrera sur un nouveau véhicule, la Nissa Silvia (S13), ainsi qu’une nouvelle arène et plus de détails à révéler ci-dessous.

La première chose à savoir est que la voiture de course Nissan Silvia (hitbox hybride) est le véhicule vedette du Rocket Pass de la Saison 11 de Rocket League. Il est intéressant de noter que cette voiture sera disponible pour ceux qui achètent le Rocket Pass Premium.

Tráiler de juego de la temporada 11 de Rocket League

Les joueurs auront également la possibilité de débloquer la Nissan Silvia RLE dans Rocket League, qui est réglée au fur et à mesure de leur progression dans le Rocket Pass. Pour progresser dans ce battle pass, il est nécessaire de gagner des points, d’accomplir des missions et d’autres actions.

La Nissan Silvia est l’une des voitures les plus emblématiques du constructeur automobile et il convient de noter que c’est également l’un des véhicules les plus compétitifs. Le plus beau, c’est que vous pouvez l’utiliser pour marquer sur le but ennemi dans ce titre développé par Psyonix.

Qu’est-ce que le Battle Pass Saison 11 de Rocket League apporte de plus ?

Maintenant que vous savez que la saison 11 de Rocket League débute le 7 juin, il peut être intéressant de savoir ce que vous pourrez débloquer si vous achetez le Rocket Pass.

Une toute nouvelle arène – Les joueurs pourront rejoindre un match au bord de l’eau dans la nouvelle arène Vida Stadium de la Saison 11.

Événement Birthday Ball à durée limitée – Le 8e anniversaire de Rocket League arrive cet été, il est donc temps de le fêter avec un nouvel événement Birthday Ball LTE (événement à durée limitée). Plus d’informations seront révélées par Psyonix dans les jours à venir.

Récompenses de la Saison 10 – Les récompenses compétitives de la Saison 10 seront distribuées peu après le début de la Saison 11. Cette saison introduit également de nouvelles récompenses festives pour les tournois compétitifs et des mises à jour de la qualité de vie.

Chaque début de saison est une bonne occasion de commencer ou de rejouer ce titre populaire qui combine football et voitures dans une expérience qui a su rester dans le cœur des joueurs.