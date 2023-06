Rocket League se dote de Transformers et voici comment les obtenir

Psyonix a annoncé un contenu spécifique à Transformers pour son jeu de football compétitif basé sur la voiture Rocket League.

Tráiler de Rocket League x Transformers

Lire cette vidéo sur YouTube

En fait, les voitures de la Rocket League ne font pas que booster, sauter et voler, elles dansent aussi. Les joueurs peuvent chevaucher Bumblebee et célébrer d’une manière unique qui ne manquera pas d’intriguer.

Nous aurons également un pack Transformers qui contient tout ce qu’il faut pour fêter comme les grands après une victoire. Ce pack sera disponible du 14 au 27 juin.

Le plus intéressant dans ce pack Bumblebee pour Rocket League, c’est que derrière la voiture, lorsque vous gagnez une partie, vous pourrez le voir transformé, comme vous le voyez dans les films ou la série télévisée. Le plus cool, c’est qu’il y a une animation spéciale si vous devenez le MVP du match.

Voiture de Bumblebee (Dominus Hitbox)

Audio du moteur de Bumblebee

Roue de Bourdon

Explosion du but d’Optimus Prime (800 crédits séparément)

Bannière de joueur Blueprint Bumblebee

Deux titres de joueur sur le thème des Transformers (300 crédits séparément)

Il convient de noter que, même si vous le souhaitez, Bumblebee ne pourra pas se transformer pendant que vous participez à un match – cela ne se produit que pendant les célébrations. De plus, le son et les roues contenus dans le pack ne fonctionnent qu’avec cette voiture.

Cette annonce arrive à point nommé car la saison 11 vient de commencer et de nombreux joueurs débloquent déjà toutes sortes d’objets et collectent des crédits pour d’autres achats, et c’est le cas de cette voiture.