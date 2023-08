Rockstar doit se réinventer avec GTA 6, un nouveau départ crucial

On ne sait pas encore exactement quand Rockstar Games sortira Grand Theft Auto 6, mais l’entreprise a décidé de consacrer toutes ses ressources à ce jeu. Cela fait près de cinq ans que le développeur n’a pas sorti de jeu complet, et le projet à venir aura beaucoup d’importance. Plus précisément, Grand Theft Auto 6 devra représenter un nouveau départ pour le studio.

Depuis la sortie de Red Dead Redemption 2, la réputation de Rockstar Games a été mise à mal. Le développement du jeu aurait été marqué par une culture de l’écrasement, tandis que la culture générale du lieu de travail aurait également été mise à mal. Rockstar a depuis pris des mesures pour améliorer le lieu de travail, notamment en adoptant une politique d’interdiction du “crunch”. Plus récemment, la sortie de la trilogie Grand Theft Auto a altéré la perception qu’ont de nombreux fans de l’entreprise, tout comme le manque de communication qui a conduit à l’arrêt effectif de Red Dead Online. Dans ce contexte, Grand Theft Auto 6 donne au studio l’occasion de faire table rase du passé, tout en prouvant qu’il est toujours capable de livrer la marchandise.

Les récentes controverses de Rockstar Games

Bien que les plaintes contre les pratiques de monétisation de Grand Theft Auto Online existent depuis un certain temps, la réputation du studio n’a pas été sérieusement entamée avant la fin de l’année 2021. C’est à ce moment-là que la société a sorti le désastreux Grand Theft Auto : The Trilogy – Definitive Edition. Cette édition a été rejetée par les joueurs et les critiques en raison de ses bugs et de son prix excessif.

En outre, la version PC de Grand Theft Auto : The Trilogy a été retirée des magasins numériques en raison de l’inclusion involontaire de certains fichiers. Le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, révélera plus tard que, malgré toutes ces controverses, la nouvelle édition des jeux a été un succès financier. Mais les controverses du studio ne s’arrêteront pas là.

Plus récemment, Rockstar Games a relancé Red Dead Redemption, mais avec un problème. Plutôt que d’être le remaster ou le remake longtemps annoncé, le jeu était simplement un portage de la version originale pour la Nintendo Switch et la PlayStation 4. Il était également proposé au prix de 49,99 dollars et ne comprenait que le jeu de base et ses DLC. Cette version semblait en outre avoir remplacé tous les plans de remake ou de remaster que le développeur avait pu avoir. Bien sûr, le portage de Red Dead était le résultat d’une surenchère que Rockstar n’a pas su contenir, et il est loin d’être aussi mauvais que la trilogie GTA. Cependant, si Rockstar Games veut échapper à ces controverses, Grand Theft Auto 6 devra bousculer l’histoire.

Comment Grand Theft Auto 6 pourrait faire table rase du passé pour Rockstar Games

À l’heure actuelle, il n’y a aucun mot officiel sur le sujet du prochain jeu, mais il est apparemment en préparation depuis au moins 2015. Cependant, Grand Theft Auto 6 a fait l’objet de plusieurs fuites qui laissent entrevoir des orientations intéressantes pour l’histoire et le décor du jeu, comme une histoire à la Bonnie and Clyde.

De plus, Vice City a longtemps été le lieu de tournage de Grand Theft Auto 6 et a été plus ou moins confirmé après la fuite massive de GTA 6. Tout cela semble vraiment excitant, mais que les fuites soient vraies ou non, il n’y a pas de limite à l’engouement suscité par ce jeu. Il est difficile de succéder à GTA 5, mais si Rockstar parvient à proposer un gameplay et une histoire convaincants, ainsi que toutes les fonctionnalités fondamentales et passionnantes qui ont fait sa réputation, alors les récentes controverses ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Elle devrait certainement en tirer des leçons, et GTA 6 servira probablement à démontrer ses capacités, tout en progressant en tant qu’entreprise.

À l’heure actuelle, il est impossible de savoir si Grand Theft Auto 6 tiendra ses promesses, mais les fans peuvent l’espérer. Après une longue période de développement, il est probable que l’équipe aura au moins quelque chose d’intéressant à montrer aux joueurs. Il faudra qu’il soit extraordinaire, car les attentes le placent déjà au-dessus de plusieurs grands jeux récents comme Tears of the Kingdom. S’il y parvient, Grand Theft Auto 6 pourrait bien être un nouveau départ pour le studio.