Rumeur : Call of Duty Modern Warfare 3 : une fuite montre les cartes qui reviennent

Alors qu’aucun média officiel n’a encore été publié pour la rumeur Call of Duty : Modern Warfare 3 d’Activision, des fuites ont peut-être comblé le vide en publiant une série d’images censées montrer le nouveau jeu et le retour de certaines cartes classiques. Alors que les joueurs attendent la révélation officielle du jeu très attendu, Activision s’assure qu’il y a toujours un flux régulier de contenu pour le dernier opus de la franchise, avec des rumeurs récentes suggérant qu’un crossover entre The Boys d’Amazon et Call of Duty : Modern Warfare 2 pourrait être en cours de préparation.

Les détails restent rares sur ce qu’Activision a en réserve pour le troisième opus de sa série de reboots Call of Duty : Modern Warfare, même si l’on peut supposer qu’il suivra plus ou moins la formule établie par ses deux prédécesseurs. Lancée avec la sortie de Call of Duty : Modern Warfare en 2019, la série rebootée voit le retour de personnages appréciés des fans, comme le capitaine SAS John Price, dans une nouvelle continuité scénaristique vaguement inspirée des jeux originaux. Bien que ces versions réimaginées de la série classique présentent de nombreux changements significatifs par rapport au matériel d’origine, il y a encore des clins d’œil occasionnels à leurs racines, comme le récent lancement d’un emblème Call of Duty : Modern Warfare 2 contenant une référence humoristique à l’homonyme du jeu de 2009.

Selon des informations rapportées par Insider Gaming, des fuites ont publié ce qu’elles prétendent être les premières captures d’écran de Call of Duty : Modern Warfare 3. Publiées sur Twitter par le compte CoD_Perseus, les captures d’écran, que l’on peut voir ici, montrent des versions modernes des cartes Terminal et Scrapyard de la version originale de Call of Duty : Modern Warfare 2. Généralement une source fiable lorsqu’il s’agit de rumeurs concernant la célèbre franchise de jeu de tir d’Activision, Insider Gaming a publié en début d’année les premières fuites de Call of Duty : Modern Warfare 3 qui prétendaient confirmer le titre du jeu et le fait que Sledgehammer Games en dirigerait le développement.

Sur Twitter, les utilisateurs ont eu des réactions mitigées face à ces supposées fuites de Call of Duty : Modern Warfare 3. Si certains se sont réjouis de voir des lieux classiques revenir dans la franchise, d’autres ont regretté que les images présentent des versions réimaginées d’anciens lieux plutôt que des cartes entièrement nouvelles pour le troisième volet de Call of Duty : Modern Warfare. Exprimant sa déception face au retour apparent des cartes classiques, un utilisateur a déclaré : “Ça a l’air génial, je le reconnais, mais on ne jouera pas comme en 2009”, avant de suggérer qu’Activision envisage d’ajuster la vitesse de déplacement pour le nouveau titre afin de l’aligner davantage sur les jeux Call of Duty précédents.

Il est peu probable qu’Activision confirme la validité ou l’absence de validité de ces images divulguées, mais elles suscitent déjà l’enthousiasme de certains fans de la franchise. Pour l’instant, les joueurs devront attendre la révélation officielle de Call of Duty : Modern Warfare 3 pour savoir s’ils revisiteront bientôt Terminal ou Scrapyard.