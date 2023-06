Rumeur : Fortnite ajoute un personnage favori de Witcher 3

Fortnite s’apprête peut-être à annoncer sa prochaine collaboration avec la franchise The Witcher avec un potentiel tout nouveau skin pour Ciri. Il n’est pas rare de voir des personnages d’autres franchises renommées faire leur entrée dans Fortnite, en fait, c’est maintenant devenu un élément de base au sein de la base de joueurs. The Witcher lui-même a connu un regain de popularité ces dernières années, et il semblerait qu’Epic Games cherche à tirer parti de son attrait grandissant.

Au cours des derniers mois, les fans ont eu droit à un certain nombre d’apparitions de personnages, allant d’Anakin Skywalker à Spider-Man 2099. Plus récemment, Optimus Prime a été officiellement dévoilé dans Fortnite Chapitre 4 Saison 3 dans le cadre de la promotion du film Transformers : Rise of the Beasts. Alors que le personnage de Transformers sera probablement la principale attraction pour de nombreux joueurs réguliers dans la saison actuelle, l’ajout de l’un des personnages les plus populaires de The Witcher pourrait potentiellement détourner l’intérêt des joueurs.

Selon le tweet d’iFireMonkey (via Shiina), un célèbre fugitif de Fortnite, Ciri de The Witcher pourrait bientôt faire son entrée dans la bataille royale. Le tweet affirme que Ciri ne devrait pas tarder à apparaître dans la boutique d’objets, notamment après qu’une icône de joueur avec son visage a été ajoutée dans la mise à jour d’aujourd’hui, et que l’icône fait partie d’un ensemble crypté. Il convient de noter que les détails concernant la façon dont le skin peut être gagné ou la date de sa mise en ligne sont inconnus, Fortnite n’ayant pas encore fait d’annonce officielle. Cependant, le timing correspond à celui de Netflix, puisque la troisième saison de la série The Witcher débutera le 29 juin.

Ciri from The Witcher 3 will most likely be in the Item Shop very soon!! 🔥 A Player Icon with her face was added in today's update, and the icon is part of an encrypted set! (Thanks to @iFireMonkey for making me aware of the icon!) pic.twitter.com/xnY1ojY1xZ — Shiina (@ShiinaBR) June 20, 2023

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que The Witcher collabore avec Fortnite. En février dernier, Geralt of Rivia a rejoint Fortnite dans le cadre du Battle Pass de la Saison 4 Chapitre 1. Les joueurs désireux d’obtenir Geralt se sont vus attribuer cinq quêtes dont chacune permettait d’obtenir un objet cosmétique spécifique lié au personnage. Pour l’instant, on ne sait pas encore quelles seront les spécificités de Ciri, mais il est fort probable que l’inclusion de son personnage stipule des exigences similaires.

Si Fortnite n’a pas encore confirmé l’arrivée de Ciri, ce ne sera pas la seule propriété intellectuelle à collaborer avec le jeu de bataille royale. Récemment, Nike a dévoilé un événement de collaboration Fortnite au cours duquel les joueurs peuvent explorer l’île d’Airphoria et obtenir la Air Max 1 ’86 Back Bling. Quoi qu’il en soit, la variété de cosmétiques et d’objets de jeu collaboratifs promet d’aider Fortnite à conserver sa place parmi les meilleurs choix dans le format de service en direct. Avec l’arrivée prochaine de Ciri dans la bataille royale, il ne serait pas surprenant de voir d’autres personnages de The Witcher dans un futur proche.