Saisissez votre chance : Les billets pour les Fortnite Championship Series sont en vente dès maintenant !

Lors de la diffusion du Major 2 de Fortnite

il a été révélé que les Championship Series de ce jeu vidéo d’Epic Games ont déjà une date et se dérouleront du 13 au 15 octobre à Copenhague, au Danemark.

Lors de cette compétition sera couronné le nouveau champion de ce jeu vidéo où il y aura un prize pool de 4 millions de dollars.

Les Fortnite Championship Series se dérouleront à la Royal Arena de Copenhague, au Danemark. Si vous avez prévu de faire le voyage sur le vieux continent, les billets sont déjà en vente et seront vendus comme suit.

Les billets pour le Championnat global FNCS sont en vente ! Prenez votre place avant qu’elle ne disparaisse : https://t.co/fc2bh76Qsx pic.twitter.com/m71lmlWL7f — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) May 15, 2023

Les billets pour les Fortnite Championship Series sont disponibles en pass d’une journée ou en billets de week-end (vendredi, samedi et dimanche) pour les fans qui souhaitent y assister. Les pass d’une journée coûtent entre 40 et 70 euros, tandis que les billets de week-end coûtent entre 70 et 100 euros.

Ce sera l’occasion pour vous de voir les meilleurs joueurs de battle royale d’Epic Games chercher à se faire une place dans l’histoire de cette jeune compétition qui gagne chaque jour de plus en plus d’adeptes.

Il faut savoir que les règles de ces tournois présentent de légères différences avec celles du jeu en ligne, notamment parce qu’il y a généralement un certain nombre de points pour les survivants et un autre pour ceux qui font un bon nombre d’éliminations. Il existe également de nombreuses armes interdites et des compétences adaptées.

2023 FNCS Global Championship | Tickets

Lire cette vidéo sur YouTube

Envie de participer aux Fortnite Championship Series ?

Il peut sembler impossible de participer aux Fortnite Championship Series, mais si vous avez l’esprit de compétition et que vous maîtrisez les jeux occasionnels, il est préférable de consulter les jeux compétitifs déjà proposés sur la plateforme.

Le truc, c’est que là, on vous demande d’avoir un certain niveau de jeu, de faire beaucoup de matchs en mode Arène. C’est un processus qui demande une certaine régularité, la même régularité que vous mettez dans les parties avec vos amis, mais dans un environnement beaucoup plus contrôlé et compétitif.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la Console Champions Cup se déroule du 23 au 26 mai et vous devez obtenir une note de platine I. Si vous y participez et que vous gagnez, vous pourrez gagner des points. Si vous vous inscrivez et que vous gagnez, vous pourrez remporter une partie des 250 000 dollars de prix. Techniquement, il suffit d’entrer “Compétition” dans le menu du jeu pour passer de l’autre côté.