Samsung présente le premier écran MicroLED transparent au CES

Samsung a présenté au CES de Las Vegas le premier écran MicroLED au monde qui se targue d’être transparent. Bien qu’il ait l’air incroyable, il y a plusieurs problèmes à résoudre. Le premier sera le prix, et le second est qu’il n’y a aucune indication réelle de la date à laquelle ces panneaux seront utilisés dans des appareils du monde réel. Cela pourrait prendre plusieurs années.

Samsung a présenté non pas un, mais trois écrans MicroLED transparents avec des designs légèrement différents. Deux des unités de démonstration étaient dotées d’un verre teinté qui permettait d’ignorer plus facilement les objets potentiellement gênants situés derrière les panneaux. Le troisième modèle pourrait être confondu avec du verre ordinaire avec le même degré de transparence, le tout sans aucune bordure.

Les panneaux MicroLED transparents de Samsung donnent l’impression d’être devant un hologramme

Les participants qui ont vu ces écrans MicroLED transparents disent qu’ils sont difficiles à décrire. Mais la sensation est presque comme regarder un hologramme, car vous voyez une image flottant dans l’air.

En réalité, l’effet des micro-écrans OLED transparents de Samsung est difficile à décrire, car le contenu ressemble presque à un hologramme lorsqu’il flotte dans l’air. Toutes les unités de démonstration étaient autonomes et ne mesuraient qu’un centimètre d’épaisseur, ce qui renforce encore l’illusion d’un écran flottant. En outre, grâce à la haute densité de pixels des panneaux MicroLED, les images étaient incroyablement nettes.

L’un des avantages de ces panneaux MicroLED transparents est leur grande luminosité. Comme la luminosité est plus élevée que celle des panneaux OLED transparents, ces panneaux de nouvelle génération sont moins affectés par la lumière ambiante. Cependant, il ne faut pas s’attendre à ce que cette technologie soit accessible dans un avenir proche. Même si elle arrive dans quelques années, un téléviseur MicroLED “normal” avec un panneau non transparent coûte actuellement environ 150 000 dollars pour une taille de 110 pouces. Imaginez donc maintenant ce que coûterait un équivalent transparent, même s’il est beaucoup plus petit. Son concurrent, LG, a déjà annoncé un téléviseur MicroLED de 118 pouces pour 237 000 euros.

Petit rappel des avantages des panneaux MicroLED vs Mini-LED vs OLED

Le panneau MicroLED offre une qualité d’image et un contraste plus élevés que les panneaux Mini-LED et OLED. Des couleurs éclatantes, un contraste élevé et des noirs profonds. Chaque pixel est une source de lumière individuelle, ce qui permet un contrôle précis et un meilleur contraste. Ces panneaux peuvent également atteindre une luminosité encore plus élevée, ce qui est avantageux dans les environnements très lumineux.

Le panneau MicroLED a une durée de vie plus longue que tout autre type de panneau, le tout sans les problèmes de brûlure des panneaux OLED. Enfin, la technologie MicroLED permet de créer des écrans modulaires de toutes tailles, car chaque pixel est une unité indépendante. Vous savez donc maintenant pourquoi un téléviseur MicroLED de 110 pouces coûte 150 000 dollars. Et bien sûr, pourquoi un panneau MicroLED transparent n’est pas susceptible d’être viable sur le marché à court terme. Lorsque les premiers produits arriveront dans quelques années, ne vous attendez pas non plus à ce qu’ils soient abordables.