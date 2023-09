Scandale : Le Xbox Game Pass abandonne 9 titres explosifs en septembre ! Découvrez la liste choc ici

Alors que nous attendons patiemment l’annonce du prochain lot de jeux à venir sur le Game Pass, la première vague de titres quittant le Xbox Game Pass et le PC Game Pass a été révélée. Aragami 2, Danganronpa V3 : Killing Harmony Anniversary Edition, DC League of Super-Pets : The Adventures of Krypto and Ace, Fuga : Melodies of Steel, Metal : Hellsinger, Sid Meier’s Civilization VI, Tainted Grail : Conquest, Train Sim World 3 et Amazing Cultivation Simulator quitteront tous le Game Pass le 15 septembre.

En ce qui concerne les récompenses, un seul jeu quittera le Game Pass en septembre avec une récompense supplémentaire : la version Xbox One de Metal : Hellsinger.

Auquel de ces jeux allez-vous jouer avant qu’ils ne disparaissent du Game Pass à la fin du mois ? N’hésitez pas à nous le faire savoir !