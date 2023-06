Six secrets pour rencontrer l’âme soeur sur TF1 : le téléfilm de l’après-midi du mercredi 21 juin 2023

Comme chaque jour du lundi au vendredi, TF1 vous propose un téléfilm en première partie d’après-midi. Aujourd’hui mercredi 21 juin 2023 à 13h55, votre téléfilm s’intitule “Six secrets pour rencontrer l’âme soeur”. Il sera suivi par la rediffusion de “Mes beaux-parents, mon mariage et moi” à 15h40.

De quoi parle “Six secrets pour rencontrer l’âme soeur” ?

L’histoire de Six secrets pour rencontrer l’âme soeur tourne autour de Taylor Jones, dont la vie change le jour de son trentième anniversaire après qu’elle a reçu une carte qui la mène à une capsule temporelle laissée par sa défunte mère. Celle-ci contient six enveloppes pour six semaines, chaque lettre ayant pour mission de l’aider à surmonter son anxiété et à s’ouvrir à l’idée du véritable amour.

Voici le synopsis officiel : Le jour de son anniversaire, Taylor ouvre une capsule temporelle laissée par sa mère décédée, qui contient une liste de défis la forçant à sortir de sa zone de confort et l’ouvrant à la possibilité de l’amour.

Qui sont les acteurs de “Six secrets pour rencontrer l’âme soeur” ?

Six secrets pour rencontrer l’âme soeur met en scène :

Emilie Ullerup dans le rôle de Taylor

Clayton James dans le rôle de Josh

Daphne Hoskins dans le rôle de Chloe

Teagan Vincze dans le rôle de Sara

Robert Wisden dans le rôle de Richard

Si vous n’avez pas pu suivre “Six secrets pour rencontrer l’âme soeur” votre téléfilm de l’après-midi sur TF1, sachez qu’il est disponible gratuitement pendant 7 jours en replay sur myTF1.