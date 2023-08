Snapchat révolutionne le monde de l’IA avec son incroyable projet !

Snapchat se prépare à étendre ses fonctionnalités d’IA générative, après avoir lancé son chatbot My AI, qui peut désormais répondre par un Snap back, et non plus seulement par un texte. Avec la prochaine fonctionnalité d’IA générative de l’entreprise appelée “Dreams”, Snap va de nouveau expérimenter des images d’IA – mais bientôt, ces images pourront vous contenir, vous et vos amis, dans des arrière-plans imaginatifs.

L’entreprise a développé des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de Snapchat de prendre ou de télécharger des selfies qui permettront à l’application de générer de nouvelles photos de vous dans des scénarios que vous imaginez, selon les conclusions du chercheur et développeur de l’application Steve Moser. Cela ressemble à ce que proposent déjà d’autres applications de photo artificielle sur l’App Store.

L’une d’entre elles, Remini, est devenue virale le mois dernier lorsque les utilisateurs de TikTok ont réalisé qu’ils pouvaient télécharger leurs selfies afin d’obtenir des photos professionnelles pour LinkedIn sans avoir à payer pour une séance photo professionnelle.

Snapchat n’est cependant pas intéressé par des photos ennuyeuses.

Il imagine plutôt Dreams comme un moyen d’utiliser des selfies générés par l’IA pour placer des photos de vous dans “des lieux et des scénarios fantastiques”, indique l’étude de M. Moser. Comme d’autres applications de selfie générées par l’IA, Snapchat aurait besoin de selfies clairs pour travailler – pas de selfies où vos traits sont obstrués ni de selfies avec d’autres personnes. La diversité des angles, des expressions et des conditions d’éclairage permettra également d’obtenir de meilleures photos IA, selon les instructions de l’application.

Outre la possibilité de se mettre dans ces “rêves” de l’IA, l’entreprise est en train de développer “Dreams with Friends”, une fonction qui permet aux utilisateurs de donner à leurs amis l’autorisation de générer ces images de “rêves” de l’IA en les incluant tous les deux, a découvert M. Moser.

Les références à l’achat de packs de rêves que l’on trouve dans l’application Snapchat suggèrent également qu’il pourrait s’agir d’une fonctionnalité monnayable à un moment ou à un autre.

Dreams a été repéré pour la première fois au printemps, lorsque le rétro-ingénieur Alessandro Paluzzi a révélé que la fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de placer leur propre image dans des domaines alimentés par l’IA générative. La nouvelle fonctionnalité a été placée en évidence dans l’application Snapchat, juste entre le rouleau d’appareil photo et les Stories, a-t-il découvert.

Les nouveaux développements autour de Rêves avec des amis et des Packs de rêves suggèrent que Snapchat va maintenant de l’avant avec la fonctionnalité.

Snapchat a refusé de commenter ses plans pour Dreams.