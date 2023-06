Son ex, mon obsession sur TF1 : le téléfilm inédit de l’après-midi du mardi 20 juin 2023

Comme chaque jour du lundi au vendredi, TF1 vous propose un téléfilm en première partie d’après-midi. Aujourd’hui mardi 20 juin 2023 à 13h55, votre téléfilm inédit s’intitule “Son ex, mon obsession”. Il sera suivi par la rediffusion de “Le piège de mon ex” à 15h40.

De quoi parle “Son ex, mon obsession” ?

John, le mari de Kim, a un nouveau collègue nommé Grant. Kim rencontre Grant et est choquée, car il s’agit de son ex-petit ami. Kim et Grant essaient de garder le secret sur leur ancienne relation, mais John soupçonne qu’ils ont une liaison. En colère, il tue Grant. Craignant d’être arrêtés pour meurtre, Kim et John élaborent un plan pour s’enfuir.

Qui sont les acteurs de “Son ex, mon obsession” ?

Son ex, mon obsession met en scène Chaley Rose dans le rôle de Kim Revelle, B.J. Britt dans le rôle de John Revelle, Anthony Dalton dans le rôle de Grant, mais aussi Kayla Sutton dans le rôle de Carla et Masud Olufani dans le rôle de Rob.

Si vous n’avez pas pu suivre “Son ex, mon obsession” votre téléfilm de l’après-midi sur TF1, sachez qu’il est disponible gratuitement pendant 7 jours en replay sur myTF1.