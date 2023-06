Sonic Superstars est un nouveau titre en 2D qui sortira à l’automne 2023

Sonic the Hedgehog se concentre peut-être sur la troisième dimension ces jours-ci, mais cela ne signifie pas que Sega a abandonné ses racines. Annoncé lors du Summer Game Fest, un nouveau jeu Sonic classique en 2D intitulé Sonic Superstars a été annoncé, avec d’autres personnages jouables tels que Knuckles, Tails et Amy. Nous n’avons malheureusement pas obtenu de date de sortie précise, mais le jeu devrait être lancé à l’automne, dans le courant de l’année.

Lors du Summer Game Fest, nous avons eu droit à une longue bande-annonce présentant certains des mécanismes du jeu et des combats de boss. Nous avons pu voir un certain nombre d’environnements des jeux originaux, qui ont reçu une nouvelle couche de peinture, ainsi que ce qui semble être de nouveaux environnements que les fans de Sonic de la vieille école peuvent attendre avec impatience. Pour ne rien gâcher, il a également été révélé que Sonic Superstars sera disponible en mode coopératif, ce qui permettra à quatre joueurs de parcourir le même stage en même temps.

En ce qui concerne les autres points forts, il semble que Sonic Superstars tentera de bousculer la formule standard de Sonic en 2D, puisque les quatre joueurs se transforment en d’adorables pieuvres pixellisées. Nous voyons également Sonic acquérir un nouveau pouvoir et courir le long de quelques cascades, ainsi qu’une section 3D intéressante dans laquelle il se balance à partir d’anneaux pour se rapprocher d’un but. Il y a aussi quelques combats de boss très brefs, dont l’un contre l’un des gros mechs du Dr Robotnik.

Sonic Superstars - Announce Trailer | PS5 & PS4 Games

Sonic Superstars n’a pas été la seule grande surprise du Summer Game Fest de cette année, puisque nous avons eu droit à un grand nombre d’annonces passionnantes de la part d’anciennes et de nouvelles franchises. Pour l’instant, nous nous en tiendrons à Sega, car Like A Dragon : Gaiden a obtenu une date de sortie après que des fuites aient fait surface en ligne avant le salon. La date a été révélée dans un trailer de gameplay assez long, qui montre Kiryu en train d’éliminer des grunts à l’aide d’un nouveau gadget sophistiqué qu’il a dû se procurer après Yakuza 6.

Nous avons également assisté au retour de la série Prince of Persia, puisque le développeur de Rayman Legends, Ubisoft Montpellier, a annoncé Prince of Persia ; The Lost Crown. Tout comme les précédents travaux du développeur, ce titre Prince of Persia sera en 2D et le prince a été redessiné de manière spectaculaire pour sa prochaine aventure. Parmi les autres grandes révélations, citons les premières images de gameplay délicieusement gore du très attendu Mortal Kombat 1 et la confirmation que Venom ne sera ni Eddie Brock ni Peter Parker dans Marvel’s Spider-Man 2. Aucun prix ne sera décerné pour deviner qui il est en réalité.