Sony estime que le “cloud gaming” n’est pas encore parfait

Xbox et d’autres entreprises travaillent d’arrache-pied sur le cloud gaming, mais Sony ne semble pas très convaincu par cette initiative. C’est ce qu’a laissé entendre le PDG de l’entreprise, Kenichiro Yoshida.

Lors d’une interview avec un média financier, il a déclaré qu’il y avait encore des problèmes techniques et a même qualifié la technologie de ce type de plateforme de “très compliquée”. C’est du moins ce qu’il pense.

C’est pourquoi Sony évalue “diverses options” pour la diffusion en continu des jeux PlayStation sur l’internet.

Plus précisément, Yoshida a déclaré : “Je pense que le cloud est en soi un modèle commercial extraordinaire, mais lorsqu’il s’agit de jeux, les difficultés techniques sont importantes.

Que veut-il dire exactement ? Yoshida faisait apparemment référence à la latence, qui est un problème lié au temps de réponse.

En particulier de l’action exécutée par la manette par rapport à ce qui peut être vu à l’écran. Le patron de Sony a poursuivi en déclarant : “Il y aura donc des défis à relever pour le cloud gaming, mais nous voulons les relever”.

Il a également abordé la question de la fluctuation des sessions de jeu au cours de la journée. De nombreuses personnes décident de jouer lorsqu’elles ont terminé leur travail ou leurs tâches ménagères, ce qui peut affecter les performances. Toutefois, à d’autres moments, les utilisateurs sont beaucoup moins nombreux.

Kenichiro Yoshida parle de “période sombre” dans le Financial Times. C’est pourquoi il a expliqué que “les heures creuses pour les jeux en nuage avaient été un problème pour Microsoft et Google, mais il était important que nous puissions utiliser ces heures [plus calmes] pour l’apprentissage de l’IA”.

Si Yoshida pense ainsi, Jim Ryan, le patron de PlayStation, a fait d’autres commentaires sur le “cloud gaming”.

Dans une interview précédente, il a déclaré : ” Nous considérons que la mobilité dans les habitudes de jeu est une tendance de plus en plus importante, et le cloud sera essentiel pour nous permettre, ou pour permettre à quiconque, d’en tirer profit “.

Il a ajouté : “Nous avons des projets passionnants et agressifs pour accélérer nos initiatives dans le domaine du cloud, que nous mettrons en œuvre au cours des prochains mois“.