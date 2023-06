Sortie de la saison 3 du chapitre 4 de Fortnite, heure de début et skins du Battle Pass

Le démarrage de la mise à jour du chapitre 4 de la saison 3 de Fortnite a enfin commencé, et Epic Games a révélé les skins des passes de combat.

La saison 2 du chapitre 4 de Fortnite a été en grande partie fantastique. Il y a eu un skin Miles Morales pour célébrer la sortie du magnifique film Across the Spiderverse, une collaboration avec Attack On Titan, et un autre crossover avec Star Wars impliquant Dark Maul.

Quand la nouvelle saison 3 du chapitre 4 de Fortnite commencera-t-elle ?

Si la saison 2 a été excellente, le prochain épisode devrait l’être encore plus avec tout ce qui a filtré.

Si elle est similaire au temps d’arrêt de la saison 2 et des autres épisodes, la maintenance pour la mise à jour devrait commencer à 8:00 le 9 juin. Il s’agit du schéma de maintenance typique déployé par Epic Games.

Les temps d’arrêt sont toujours les mêmes sur PlayStation, PC et Xbox. Le compte Twitter FortniteStatus n’a encore rien annoncé, mais nous mettrons à jour cet article si c’est le cas.

Skins Fortnite Chapitre 4 Saison 3 battle pass

Vous trouverez ci-dessous tous les skins du Battle Pass du Chapitre 4 de la Saison 3 de Fortnite confirmés par Epic Games :

Era

Trace

Rian

Lorenzo

Mariposa

Optimus Prime

Relik

Purradise Meowscles

Le plus notable est sans aucun doute Optimus Prime dans une collaboration avec Transformers.

Nouveautés

En dehors des skins battle pass , un tout nouveau mode de course avec des options compétitives et non-compétitives.

En dehors des skins Optimus Prime et Purradise Meowscles, les nouveautés suivante seront également disponibles :