Soyez parmi les premiers à lire le Chapitre 1088 de One Piece : Date de sortie et Aperçu

Le chapitre 1087 de One Piece est revenu après quatre semaines de pause dans le magazine Weekly Shonen Jump dans le numéro 33 du magazine, et il est très probable que les trois ou quatre prochains chapitres de la série seront publiés sans interruption. Ainsi, le chapitre 1088 de One Piece, le prochain chapitre, sera publié dans le 34e numéro du magazine Weekly Shonen Jump sans interruption.

Le dernier chapitre de la série est l’un des plus étonnants que nous ayons eu, si l’on considère que les chapitres précédents de la série ont été des bangers.

Il était plein d’action et contenait très peu d’informations, contrairement au chapitre 1086 de One Piece, où nous avons vu le commandant des God Knights être présenté. Garp et Aokiji ont été très proches l’un de l’autre, et cela a été illustré par des flashbacks dans le dernier chapitre.

Dans le dernier chapitre, nous avons également vu quelque chose de très important être raconté. Nous avons appris que Garp avait effectivement mentionné que Dragon était son fils.

Dans le dernier chapitre, Garp montre sa frustration à Aokiji dans un flashback où on le voit mentionner que son fils a rejoint la révolution alors que son petit-fils parle d’être un pirate.

Cela a mis fin aux théories des fans qui disaient que Dragon n’était pas le fils de Garp, et la possibilité qu’il soit le gendre de Garp était très élevée.

Néanmoins, le dernier chapitre confirme la relation entre Garp et Dragon. Dans la suite du chapitre, nous avons vu que Garp a été poignardé par Shiryu alors qu’il essayait de protéger Koby.

Cependant, il est resté sur ses positions et s’est battu avec Aokiji en tête-à-tête, et ils se sont tous les deux donné un coup de poing. Garp et Aokiji sont tombés, et Pizzaro a dit qu’il pouvait facilement détruire le navire de la Marine qui transportait les esclaves et les marines sortant de l’île de Hachinosue en étendant sa gigantesque main faite à partir de l’île.

#ONEPIECE1087 “You have a bad habit of raising enemies” 🥶 So that’s the reason why Garp is so overprotective of Koby. His son became a revolutionary, his pupil became a traitor, and his grandsons became pirates. Now he wants to make sure he doesn’t repeat the same mistakes pic.twitter.com/t0ags8Zz5S — ⚡️ Soulstorm ⚡️ (@Soul_StormOP) July 13, 2023

Les fans sont impatients de connaître l’issue de cette situation et se demandent de quoi sera fait le prochain chapitre 1088 de One Piece. A l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’y a pas de spoilers pour ce chapitre de One Piece ; il est donc difficile de déterminer de quoi il s’agira, mais laissez-nous spéculer sur le sujet.

De plus, ce billet inclura les détails du prochain chapitre 1088 de One Piece, tels que la date de sortie du chapitre, l’heure et l’endroit où le chapitre sera disponible à la lecture une fois qu’il sera sorti. Ceci étant dit, nous vous apportons ici les dernières mises à jour sur la série de mangas One Piece.

Attentes et spoilers du chapitre 1088 de One Piece

Le chapitre 1088 de One Piece verra très probablement les événements se poursuivre depuis le chapitre précédent, car Oda est en train de mettre un terme aux affaires qu’il présente. Nous avons vu la fin de Kid Vs. Shanks, Law Vs. Blackbeard, l’histoire de Sabo dans la Reviere, et beaucoup d’autres, tout en montrant un peu de l’île Egghead.

L’île d’Egghead entre dans sa dernière phase, et quelque chose d’important est sur le point de se produire. Ainsi, Oda met fin aux autres récits, et nous supposons donc que le prochain chapitre mettra fin à l’histoire de Garp sur le sauvetage de Koby.

Cependant, l’issue de ce récit est très imprévisible car la principale force, Garp, est à terre, et si le navire de la Marine est effectivement détruit, cela entraînera d’énormes pertes.

Les spoilers du prochain chapitre 1088 de One Piece seront disponibles au plus tard le mercredi 19 juillet 2023, et nous ne manquerons pas d’y consacrer un article. Pour l’instant, vous trouverez ci-dessous les détails du chapitre 1088 de One Piece.

Date et heure de sortie du chapitre 1088 de One Piece

Le chapitre 1088 de One Piece sera publié dans le 34e numéro du magazine Weekly Shonen Jump, qui sortira le lundi 24 juillet 2023 à minuit, heure japonaise. Vous trouverez ci-dessous les différentes heures de diffusion ;

États-Unis et Canada (heure du Pacifique) : 07h00 le dimanche 23 juillet 2023.

Mexique (heure centrale) : 09h00 le dimanche 23 juillet 2023.

États-Unis et Canada (heure de l’Est) : 10h00 le dimanche 23 juillet 2023.

Inde (heure normale indienne) : 20:30 hrs le dimanche 23 juillet 2023.

Australie (heure normale australienne) : 02h00 le lundi 24 juillet 2023.

Où lire le chapitre 1088 de One Piece ?

Le chapitre 1088 de One Piece pourra être lu gratuitement pendant plusieurs semaines après sa sortie sur les plateformes telles que Viz Media et Manga Plus pour les fans du monde entier.