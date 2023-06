Spider-Man : Across The Spider-Verse interdit aux Émirats arabes unis

La suite à succès de Sony, Spider-Man : Across the Spider-Verse, n’a pas fait l’unanimité. Le film a été interdit aux Émirats arabes unis pour des raisons qui n’ont pas été officiellement révélées. Il existe cependant quelques théories sur les raisons de cette interdiction.

Le film Spider-Man a laissé de nombreuses questions aux fans, et toutes n’étaient pas liées à la surprise du cliffhanger. Quelle est l’histoire de Spider-Punk ? Miles et Gwen se retrouveront-ils dans le prochain film du Spider-Verse ? Qu’en est-il de toutes les autres questions spoilers sur la fin ? Les téléspectateurs ont plusieurs sujets de discussion à la suite de cette expérience. Mais un sujet intéressant concernant l’identité personnelle de Gwen a peut-être échappé à l’attention de beaucoup, et il pourrait avoir un rapport avec l’interdiction des Émirats arabes unis.

Comme le rapporte Variety, l’interdiction semble être liée à une affiche “Protect Trans Lives” aperçue brièvement dans une scène d’Across the Spider-Verse. Ce ne serait pas la première fois que les Émirats arabes unis interdisent un film pour une simple représentation inoffensive de thèmes LGBTQ+ ou même pour la plus petite mention de ces thèmes, puisque le pays a également imposé une interdiction similaire au spin-off Toy Story de Pixar, Lightyear, en raison d’un baiser entre personnes de même sexe dans une scène. Ce sera une honte pour de nombreux habitants des Émirats arabes unis qui attendent avec impatience la suite, car le film précédent, Into the Spider-Verse, a réussi à sortir aux Émirats arabes unis. Mais il convient également de noter que le drapeau dans une scène n’est peut-être pas un cas isolé.

De nombreux spectateurs ont spéculé sur un détail potentiel concernant Gwen dans Across the Spider-Verse, à savoir son statut possible de personnage transgenre codé. Au cours du film, de nombreux éléments de son histoire personnelle ont trouvé un écho auprès des fans transgenres qui ont remarqué des similitudes avec leur propre vie. Gwen Stacy (interprétée par Hailee Steinfeld) cache sa véritable identité à son père, ce qui crée un fossé entre eux, et lorsqu’elle “sort du placard”, ce fossé semble d’abord se creuser. Si l’on ajoute à cela l’utilisation des couleurs du drapeau transgenre dans certaines scènes (à un moment donné, les cheveux de Gwen semblent arborer ces couleurs), il n’est pas difficile de comprendre d’où vient cette idée.

Bien qu’il ne soit jamais explicitement confirmé que Gwen est transgenre, il n’est pas exagéré de supposer que ces thèmes étaient intentionnels. Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse sont des films très soignés dans les moindres détails, et il est difficile de croire qu’un élément tel que le codage transgenre n’ait pas été spécifiquement planifié. Les personnes transgenres, en particulier les jeunes, mènent actuellement le combat de leur vie dans le monde entier contre une législation néfaste qui semble vouloir les exclure de l’existence. Il ne serait donc pas surprenant de voir les scénaristes et producteurs Phil Lord et Christopher Miller faire une sorte de déclaration sur le sujet, aussi subtile soit-elle.

Il est vraiment dommage que les habitants des Émirats arabes unis ne puissent pas profiter pleinement des rires et des caméos d’Across the Spider-Verse, car le film est un vrai bon moment (même en dépit des problèmes de mixage audio). Espérons que les choses finiront par s’arranger. Il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre, et la protection de la vie des transgenres en fait partie.