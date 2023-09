Starfield dévoilé : Date de lancement, horaires, et préchargement explosif sur Xbox et PC

Tout ce qu’il faut savoir pour le lancement

Starfield est le jeu Xbox Game Pass le plus attendu de septembre 2023, et c’est en fait l’un des jeux les plus attendus de toute la décennie ! Bethesda lance son énorme RPG spatial dans quelques jours seulement sur Xbox et PC. Nous avons donc décidé de faire le point sur les dates et heures de sortie et sur tout ce que vous pourriez encore vous demander avant que la folie ne commence ce week-end.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur le lancement de Starfield sur Xbox et PC :

Date de sortie de Starfield en accès anticipé

La date de sortie de Starfield en accès anticipé est le 1er septembre sur Xbox Series X|S et PC. Le seul moyen d’accéder à l’accès anticipé est d’acheter les versions Premium, Premium Upgrade et Constellation du jeu.

Si vous prévoyez de jouer à Starfield via le Xbox Game Pass dans un avenir proche, la version Premium Upgrade a été conçue à cet effet. C’est aussi le moyen le plus économique d’y accéder le 1er septembre.

Date de sortie de Starfield sur le Xbox Game Pass

La date de sortie de Starfield sur le Xbox Game Pass est le 6 septembre sur Xbox Series X|S et PC. C’est à cette date que l’édition standard de Starfield sera disponible pour tout le monde via le service et pour tous ceux qui l’ont acheté séparément.

Date de sortie de Starfield en accès anticipé

Starfield sera disponible en accès anticipé le 31 août 2023 à 17h PT / 20h ET et le 1er septembre à 1h BST / 2h CEST. Cela signifie que tout le monde pourra commencer à jouer exactement à la même heure dans le monde entier.

Heure de sortie de Starfield sur le Xbox Game Pass

Starfield sortira sur le Xbox Game Pass à 17h PT / 20h ET le 5 septembre 2023 et à 1h BST / 2h CEST le 6 septembre. C’est également l’heure à laquelle la version standard sera disponible si vous l’avez achetée.

Préchargement de Starfield sur Xbox

Le préchargement complet de Starfield est désormais disponible sur le Xbox Game Pass, ce qui vous permet de télécharger l’intégralité du jeu sur votre Xbox Series X|S ou votre PC avant le lancement. Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur l’application Xbox Game Pass, de trouver Starfield dans la section “Coming Soon”, puis de sélectionner l’option “Pre-Install”.

Taille du téléchargement de Starfield sur Xbox

La taille du téléchargement de Starfield est d’environ 100 Go au lancement sur Xbox Series X et Xbox Series S, et d’environ 116 Go sur PC. Il est toujours possible qu’une mise à jour du premier jour augmente encore la taille du téléchargement lors de la sortie officielle du jeu.

Starfield est-il disponible sur Xbox One ?

Starfield est jouable sur Xbox One via Xbox Cloud Gaming. Vous pouvez accéder à cette version avec un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, mais vous aurez besoin d’une connexion Internet solide et fiable pour profiter d’une expérience fluide. Starfield n’a pas été développé nativement pour la Xbox One, et il est très peu probable que cela change à l’avenir.