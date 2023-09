Starfield en accès anticipé : le guide complet pour tous les joueurs, abonnés ou non à Xbox Game Pass

Le jour est presque arrivé. Starfield, le vaste jeu d’aventure spatiale de Bethesda, est sur le point de débarquer sur Xbox Series X|S et PC, donnant enfin à la Xbox une longueur d’avance sur la plateforme PlayStation de Sony, toujours dominante.

Si vous êtes impatient de vous lancer dans l’univers gigantesque créé par Bethesda, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez :

Acheter le jeu sur Xbox ou PC lors de son lancement le mercredi 6 septembre.

Si vous êtes abonné au Game Pass (sur Xbox ou Xbox et PC), vous pouvez attendre le 6 septembre et jouer au jeu dans le cadre de votre abonnement.

Précommandez les éditions Digital Premium, Premium Upgrade ou Constellation du jeu.

Si vous choisissez cette dernière option, vous pourrez jouer à Starfield environ une semaine avant son lancement. Vous aurez accès au jeu à partir du 31 août à 17h PT / 20h ET, mais selon votre fuseau horaire, cela pourrait se traduire par le 1er septembre.

Une chose importante à noter pour les abonnés au Game Pass : Si vous êtes abonné au Game Pass, vous pouvez acheter la mise à niveau Premium à 35 $ et accéder à la période d’accès anticipé. Bien sûr, vous payez 35 $ pour avoir quelques jours de plus avec un jeu qui pourrait prendre des semaines (ou même des années) à terminer.

L’édition Premium comprend également des objets spéciaux dans le jeu, ainsi que l’extension Shattered Space Story Expansion lorsqu’elle sortira, et d’autres goodies.

Bien que Microsoft ait (judicieusement) désactivé la version d’essai du Game Pass à 1 $, vous pouvez toujours économiser de l’argent en vous inscrivant au service et en achetant la mise à jour Premium. Un mois de Game Pass standard coûte 10,99 $ et Ultimate 16,99 $. Ajoutez l’un ou l’autre de ces montants à 35 $ et vous économiserez encore de l’argent par rapport à l’édition standard à 69,99 $ ou à l’édition Premium à 99,99 $. De plus, vous bénéficiez d’un accès anticipé !

Les critiques de Starfield sont arrivées et démontrent que la période d’accès anticipé en vaut la peine, surtout si vous suivez les conseils ci-dessus pour obtenir la meilleure offre possible sur l’édition Premium.

Notre propre Paul Tassi a donné au jeu une note de 9,5/10 en écrivant : ” J’adore vraiment ce jeu :

J’aime vraiment ce jeu. Oui, Bethesda n’est pas à la hauteur de certains de ses pairs dans de nombreux domaines, mais c’est en partie parce qu’il essaie de tout faire en même temps. Mais si vous vouliez un RPG Bethesda géant dans l’espace avec de meilleurs combats et beaucoup de temps pour monter en niveau, construire des choses, explorer et trouver des secrets, oui, c’est ça. Ils l’ont fait. Bonne lecture.

Vous pouvez consulter le guide de Paul sur les 10 choses que j’aurais aimé savoir avant de jouer à Starfield ici.

Le jeu obtient actuellement une note très respectable de 87/100 sur Metacritic pour la Xbox Series X et de 88/100 sur PC.

Ces moyennes sont tirées vers le bas par des notes surprenantes de 7/10 de la part, entre autres, de l’IG et de GameSpot. Un 5/10 vraiment ridicule de Paste Magazine semble avoir été exclu des résultats de Metacritic, ce qui est mieux ainsi. Ce jeu ne mérite en aucun cas une mauvaise note, même s’il n’est pas parfait.

En fin de compte, Starfield est un grand succès auprès des critiques et il semble que les joueurs s’en donnent à cœur joie, bien qu’il n’y ait pas encore d’avis d’utilisateurs sur Metacritic ou Steam. Il semble que Bethesda se soit vraiment lancé dans l’espace avec ce jeu – il n’y a même pas de bogues ! Les merveilles ne cesseront-elles jamais ?