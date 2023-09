Starfield : Le voyage cosmique commence avec un simple jetpack

Le voyage d’un billion de kilomètres commence avec un simple jetpack.

Starfield est maintenant sorti, et comme les joueurs le découvrent, chaque nouvelle planète qu’ils visitent leur permet de faire de nombreux petits pas pour l’humanité et, à l’occasion, un saut de géant si la gravité est juste assez faible. Alors, où sont les véhicules dans Starfield ? Bien qu’il ne soit pas encore prévu d’ajouter des véhicules à Starfield, le directeur du jeu, Todd Howard, a un conseil à donner aux joueurs désireux d’explorer le cosmos plus rapidement : investissez dans un jetpack.

“L’ajout de véhicules modifie le gameplay”, a déclaré Todd Howard à Bloomberg Technology. “Une fois que vous avez atterri dans votre vaisseau [et] que vous êtes à pied, cela nous permet vraiment, pour les joueurs, de faire une expérience où nous savons à quelle vitesse ils voient les choses. Dans un sens, vous avez un véhicule, vous avez évidemment votre vaisseau spatial pour vous déplacer dans l’espace, mais à la surface, vous avez un jetpack que vous pouvez améliorer. Les planètes ont des niveaux de gravité différents, ce qui rend la chose unique pour de nombreuses planètes.

Les jetpacks – ou boost packs comme on les appelle – peuvent être débloqués dès le début de Starfield. Vous devrez dépenser un point de compétence dans l’arbre technologique pour obtenir votre premier boost pack, mais ce n’est pas l’équipement le plus impressionnant lorsque vous le débloquez pour la première fois. Vous obtiendrez généralement jusqu’à deux bouffées d’élan ascendant avec les packs de démarrage, ce qui est à peine suffisant pour smasher un ballon de basket, et encore moins pour atteindre l’orbite basse d’une planète isolée.

Lorsque vous commencerez à relever des défis, à équiper vos jetpacks de caractéristiques plus élevées et à monter en niveau, cet équipement deviendra bien plus performant et utile lorsque vous devrez vous rendre à un nouveau point d’intérêt sur votre carte.

Après un lancement en accès anticipé ce mois-ci, Starfield est désormais disponible dans le monde entier. Selon Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, Starfield a dépassé le million de joueurs simultanés sur toutes les plateformes, et les joueurs découvrent à quel point la galaxie de Bethesda Game Studios est profonde.