Street Fighter 6 : 5 meilleurs personnages à utiliser contre JP

Alors que les fans ont enfin pu mettre la main sur la version complète du titre après sa phase bêta, les joueurs trouvent des moyens de vaincre le nouveau personnage de Capcom.

Capcom propose dans Street Fighter 6 des personnages anciens et nouveaux correspondant à différents styles de jeu, mais le nouveau méchant principal, Johan Pavlovic “JP”, est un personnage difficile à vaincre.

Les styles de combat vont du corps-à-corps aux longues distances avec des projectiles, en passant par une approche défensive et de contre-attaque. Bien que ce soit le cas, il existe de nombreux combattants classiques, ainsi que certains des nouveaux combattants de Street Fighter 5, qui peuvent donner du fil à retordre au CPU ou aux joueurs utilisant JP.

5 Luc

Si l’on considère le combat rapproché, Luke est un personnage que de nombreux joueurs ayant joué à Street Fighter 5 et 6 considèrent comme une excellente option. Étant donné que le style de combat principal de JP est de se tenir à longue distance et d’achever les joueurs avec des projectiles, la meilleure approche à adopter est de réduire la distance avec la possibilité d’exercer une pression sur les coins, et grâce aux puissants coups de poing de Luke avec un mélange de projectiles dans les attaques de base et les super-arts, cela peut facilement aboutir à un succès.

Les joueurs doivent veiller à éviter les prises de commandement qui ne peuvent pas être déclenchées et les attaques à distance surprenantes qui surviennent en avançant, et mettre la pression dès que possible avant que JP ne puisse se rétablir ou reprendre l’avantage à longue distance.

4 Cammy

Que ce soit à longue distance, à courte distance ou à haut niveau de pression, Cammy couvre une grande variété de domaines qui peuvent aider les joueurs à vaincre de nombreux ennemis, en particulier JP. Lorsqu’elle est submergée de projectiles ou sous pression à distance, des attaques telles que la Flèche spirale de base ou sa forme “Super art” peuvent être essentielles pour renverser la pression et revenir dans les combats.

Enchaîner plusieurs combos à courte portée dans une succession rapide laisse souvent à l’adversaire très peu de temps pour réagir, même avec une tentative de projection, car la pression de Cammy est implacable. Bien que ses faiblesses résident dans un niveau de vulnérabilité énorme après les attaques spéciales ou même les attaques de base, si les joueurs parviennent à effectuer ces attaques contre des ennemis zoners tels que JP, cela laisse la porte ouverte à de multiples victoires.

3 Ken

En matière d’agressivité, de pression constante et de style général en combat, Ken est l’incarnation même de tout cela. Du classique Hadoken au puissant et mortel Shoyureppa, l’utilisation de Ken contre JP est quelque chose que la plupart des joueurs voudront envisager. Le niveau d’intensité et de dégâts des attaques de Ken en vaut la peine, et la possibilité d’envoyer le projectile Hadoken susmentionné est l’un des moyens de remporter la victoire dans le cadre d’un combat à distance contre JP.

En outre, les joueurs savent qu’il est crucial de maintenir la pression tout au long du match, car une erreur peut instantanément faire basculer la situation en faveur de JP et laisser Ken sur le carreau.

2 Ryu

Tout comme Ken, Ryu peut offrir un grand nombre d’attaques à bout portant qui mettent la pression sur JP. Dans Street Fighter 6, ses projections semblent être cruciales, surtout lorsqu’il s’agit de sauter. En plus des attaques de base et des Hadokens, les Super Arts et les Arts Critiques de Ryu sont très fascinants à réaliser et peuvent souvent s’avérer très utiles lorsqu’il est submergé par des attaques de zonage.

Si vous cherchez un personnage équilibré, capable d’attaquer avec intensité, de contrer et de défendre lorsque c’est le plus important, Ryu est une excellente option et peut aider à surmonter les attaques à distance agressives de JP. Étant donné la facilité de jeu de Ryu, si les joueurs rencontrent des adversaires en ligne qui utilisent JP, c’est lui qu’il faut choisir.

1 Guile

Guile est probablement le meilleur personnage à utiliser contre JP, car son style de combat est principalement axé sur la défense. En chargeant des “Sonic Booms”, en utilisant les parades de Drive de manière optimale et en gardant les adversaires aussi loin que possible, Guile est le meilleur personnage à utiliser pour se défendre contre JP. Les joueurs de JP se concentreront sur le zonage et l’infligeant le plus de dégâts possible, mais ils devront également tenir compte des projectiles de Guile et s’inquiéter du potentiel des jets d’entrée.

Bien que l’accent soit mis sur une approche offensive contre JP, car il s’agit de sa plus grande vulnérabilité à courte distance, Guile peut également offrir une certaine variété à courte distance, en particulier contre JP, en plus de l’excellent niveau de défense qui est déjà présent. Maintenir une distance équilibrée entre le milieu et le corps à corps est crucial pour les joueurs de Guile, car cela leur permet de commencer à mélanger certaines de ses attaques spéciales avec les Sonic Booms, afin de maintenir JP sous pression. Au milieu de tout cela, le combat se concentre sur les projectiles et les niveaux de défense, et les joueurs de Guile ont de grandes chances d’en sortir victorieux.