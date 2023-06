Street Fighter 6 : Comment ajouter et jouer avec des amis

Street Fighter 6 propose de nombreuses façons de se connecter et de se battre pour se faire valoir. Lorsque les fans démarrent le jeu pour la première fois, il leur est demandé de créer un identifiant Capcom. Il s’agit d’une procédure relativement indolore, mais essentielle pour jouer en ligne. Une fois cette étape franchie, le jeu reliera automatiquement le nouvel identifiant Capcom au compte Steam/PSN/Xbox Live du joueur. Cela génère un profil de combattant où les fans peuvent créer un nouveau nom d’utilisateur et recevoir un code de joueur unique.

Le Battle Hub est une nouvelle zone de Street Fighter 6 où les joueurs peuvent combattre avec leurs avatars personnalisés et jouer à des jeux classiques de Capcom. Il s’agit également d’une zone où les fans peuvent se retrouver et rencontrer de nouvelles personnes. Ce guide explique comment jouer en ligne avec des amis dans Street Fighter 6.

Jouer avec des amis précédents

Les joueurs peuvent se rendre au Fighting Ground et créer une salle personnalisée avec leurs amis. La liste d’amis par défaut sera alimentée par tous les amis ajoutés à la plateforme utilisée par les joueurs. Les fans peuvent modifier les règles et le nombre de joueurs autorisés dans une salle personnalisée. Le salon peut également être privé pour les amis ou public pour tous, et un mot de passe peut même être défini pour le rendre exclusif.

Les joueurs peuvent utiliser toutes les méthodes nécessaires sur leur console/PC pour inviter des amis dans le jeu. Le menu des salles personnalisées permet aux fans d’afficher les invitations ainsi qu’un navigateur pour toutes les parties disponibles auxquelles leurs amis sont en train de jouer. Les salles personnalisées de Street Fighter 6 sont également compatibles avec le crossplay.

Rencontrer de nouveaux adversaires

Dans le Battle Hub de Street Fighter 6 et dans le jeu en ligne, chaque joueur possède un profil de combattant unique. Les fans peuvent le consulter en regardant les reprises et les combattants récents, ou en s’approchant d’un joueur dans le Battle Hub. Le profil du combattant contient un nom d’utilisateur et un code d’utilisateur, ainsi que des statistiques de combat. Les joueurs peuvent accéder à la liste d’amis par défaut et passer à la liste d’amis réservée à Street Fighter 6.

Sur cette page, ils peuvent effectuer une recherche par nom d’utilisateur ou saisir un code d’utilisateur pour afficher le profil d’un joueur. Les fans peuvent envoyer des demandes d’amis ou suivre les meilleurs combattants pour voir leurs statistiques. Les joueurs peuvent ainsi se faire de nouveaux amis en dehors de leurs consoles respectives et les affronter régulièrement grâce au crossplay. Si les joueurs recherchent de l’intimité, ils peuvent masquer leur nom d’utilisateur et leur code d’utilisateur dans toutes les zones publiques dans les paramètres de confidentialité.