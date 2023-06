Street Fighter 6 : Comment jouer les personnages à charge

Street Fighter 6 propose de nombreux types de personnages différents que les joueurs peuvent apprendre et affronter. Les vétérans de la série connaissent bien ces différents styles de jeu, mais les nouveaux venus risquent d’être désorientés lorsqu’ils passeront d’un personnage à l’autre. Les personnages à charge sont uniques dans leur façon de jouer et peuvent être très puissants entre de bonnes mains.

Ces personnages utilisent les touches de “charge” pour déclencher des mouvements de charge. Il s’agit de coups qui seraient trop puissants s’ils étaient plus simples. Les entrées de charge peuvent être délicates pour les fans débutants, et les joueurs doivent toujours vérifier les listes de commandes pour voir s’il y a des mouvements gauche-droite ou haut-bas avec des flèches en surbrillance pour indiquer les mouvements de charge. Les joueurs de Street Fighter 6 qui souhaitent apprendre à effectuer des mouvements de charge et savoir quels personnages les utilisent peuvent suivre ce guide utile.

Personnages de charge

Blanka

Chun-Li

Dee Jay

E. Honda

Guile

Entrées de charge

Dans les contrôles classiques, les mouvements de charge nécessitent que le joueur maintienne une direction pendant deux secondes avant d’appuyer sur la direction opposée et sur un bouton. Par exemple, le Sonic Boom de Guile dans Street Fighter 6 nécessite de maintenir le joystick dans la direction opposée à l’adversaire, puis de revenir vers lui avec un coup de poing. Le timing viendra aux joueurs avec beaucoup d’entraînement. Sachez simplement que si le personnage commence à marcher vers l’avant, la charge disparaîtra.

L’astuce consiste à synchroniser le mouvement vers l’avant avec la pression du bouton. Les mouvements de charge gauche-droite peuvent également être effectués sans avoir à reculer constamment. Tenir le stick en diagonale pour s’accroupir et charger sur place peut être un bon moyen d’apprendre le timing des charges. Gardez à l’esprit que le fait de combattre du côté du joueur 2 de l’écran inversera toutes les entrées, y compris les mouvements de charge. Il est préférable de se rappeler que la charge se fait toujours à l’opposé de l’adversaire.

Certains mouvements, comme le Spinning Bird Kick de Chun-Li, nécessitent de charger vers le bas, puis de déclencher le mouvement vers le haut. Maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes, puis relevez la tête et appuyez sur le bouton de coup de pied. Si le personnage saute, le mouvement de charge ne sera pas exécuté. Cependant, il existe toujours des mouvements de charge qui peuvent être utilisés en plein vol.

Chaque fois que le joystick n’est pas en position neutre, il peut être utilisé pour charger. Les meilleurs joueurs de charge utiliseront cette possibilité à leur avantage et chargeront constamment des coups au milieu de l’action. Les commandes modernes de Street Fighter 6 requièrent toujours des saisies de charge, bien qu’elles soient plus faciles. Il suffit de maintenir la bonne direction de charge pendant deux secondes, puis d’appuyer sur le bouton d’attaque spéciale assigné pour terminer le mouvement. N’hésitez pas à passer du temps dans la salle d’entraînement pour maîtriser parfaitement les mécanismes de SF6.