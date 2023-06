Street Fighter 6 : Tour du monde Mode Mission principale de l’histoire

Traditionnellement, l’expérience solo proposée dans les jeux de combat se limite à un mode arcade. Street Fighter 6 propose cependant quelque chose de totalement différent, avec son mode World Tour en monde semi-ouvert qui fonctionne presque comme un RPG Street Fighter. Bien qu’il soit parfois un peu brouillon, il est étonnamment agréable, permettant aux joueurs de créer leurs propres combattants personnalisés et de les amener au sommet.

Les 15 chapitres du mode World Tour de Street Fighter 6 comptent 46 missions principales, dont certaines sont beaucoup plus longues que d’autres. Au total, les joueurs peuvent s’attendre à passer entre 12 et 15 heures sur l’histoire principale du mode World Tour, tandis que les missions secondaires et les activités du Maître porteront le temps de jeu total à environ 20 heures. Avec l’aide du guide de SF6 World Tour suivant, ils devraient toutefois être en mesure de gagner un peu de temps sur ce total.

Guide du mode Tour du monde de Street Fighter 6 (toutes les missions principales)

1-1

Le petit nouveau

2-1

Leçons de kung-fu dans le quartier chinois

2-2

La crise de la caisse des canaris

3-1

La vie nocturne de Metro City

3-2

Les allées et venues de Bosch

3-3

La recherche du sac

4-1

Le gang de l’engrenage fou de Metro City

5-1

En route pour l’Angleterre

5-2

Chiffrement de confiance

6-1

Redémarrage brutal

7-1

Stade commémoratif Mike Haggar

7-2

Préliminaires de la Ligue Novice

7-3

Inscription au tournoi principal

7-4

Tir à travers le Bao

7-5

Bao Bao Boogie

7-6

Tournoi de la ligue des novices

8-1

Un toast à la victoire

8-2

La traque du code mystère

8-3

L’insaisissable ancien champion national

8-4

Les grands du Japon

8-5

Réunion au bâtiment SiRN

8-6

Gratter le ciel

8-7

L’homme de haut vol

9-1

Nascent Nayshall

9-2

White Hat Down

10-1

Résistance, style Nayshall

10-2

Frère et sœur

10-3

Tournoi de pankration des hors-la-loi

10-4

Retour à Metro City

11-1

Retour à Metro City

11-2

Le nid de corbeaux

11-3

Recrutement

11-4

Vers le zénith du mal

12-1

Kalima de la Résistance

12-2

Tournoi des hors-la-loi

13-1

Tournoi d’arts martiaux de Suval’hal

13-2

Briefing de la mission

13-3

Là où tout a commencé

13-4

Le plus beau des gâchis

14-1

D’un ami à l’autre

14-2

Le Transporteur

14-3

La montagne de l’histoire

14-4

La cachette de la montagne

14-5

L’horloge tourne

15-1

Lutte divine

15-2

Ce que signifie être fort