Street Fighter 6 : Tous les Super Arts

Street Fighter 6 a été lancé avec 18 personnages pour sa première saison. Les nouveaux joueurs devraient passer du temps dans la salle d’entraînement pour se familiariser avec le style de combat de chaque personnage. Ainsi, les fans pourront trouver le combattant qui leur convient le mieux. L’un des éléments les plus importants de la panoplie de mouvements de chaque combattant est son puissant Super-Art. Ce sont des mouvements qui peuvent rapidement mettre fin à un combat ou faire basculer le cours des choses de façon spectaculaire.

Chaque personnage dispose de trois niveaux de super-arts qu’il peut utiliser au cours d’un match. Les joueurs doivent apprendre très tôt les super arts de leur personnage favori et savoir quand les utiliser. Lisez ce guide pour obtenir une brève explication des super-arts et une liste de tous les super-arts de Street Fighter 6.

Guide des super-arts

Les joueurs doivent remplir la jauge de Super Arts située en bas de leur côté de l’écran pour pouvoir effectuer des Super Arts. La jauge se remplit à chaque attaque portée à l’ennemi. Les attaques bloquées sont également prises en compte, mais le gain de mètres est moindre. La jauge peut être remplie trois fois et la quantité stockée est indiquée par un LV 1, 2 ou 3 à côté. Cela détermine le niveau de super qui peut être utilisé.

Les supers sont activés par des actions spécifiques sur le stick. En mode de contrôle classique, les supers sont généralement doublés sur des entrées similaires à d’autres mouvements, comme un double quart de cercle ou une double charge gauche-droite ; avec les contrôles modernes de Street Fighter 6, les supers sont une simple direction avec les boutons de mouvement spécial et d’attaque lourde. Certains supers peuvent être activés en plein vol après un saut.

Si le joueur a accumulé 3 niveaux de compteur et tombe en dessous de 25 % de santé, il affichera CA. Cela modifiera le super LV 3 en un art critique qui infligera plus de dégâts. Les arts critiques utilisent la même entrée et le même nom que le super art LV 3 du personnage.

Liste des super-arts

Personnage

LV-1

LV-2

LV-3

Blanka

Double quart de cercle avant + coup de poing

Double quart de cercle arrière + coup de poing

Double quart de cercle avant + coup de pied

Cammy

Double quart de cercle avant + coup de pied

Double quart de cercle arrière + coup de pied (sauter puis saisir pour la version aérienne)

Double quart de cercle avant + coup de poing

Chun-Li

Double quart de cercle avant + coup de poing (sauter puis saisir pour la version aérienne)

Double quart de cercle avant + coup de pied

Double quart de cercle arrière + coup de pied

Dee Jay

Double quart de cercle avant + coup de pied

Double quart de cercle avant + coup de poing (utiliser le coup de poing léger, le coup de poing moyen et le coup de poing lourd pour les différentes variantes et combinaisons)

Double quart de cercle arrière + coup de poing

Dhalsim

Double quart de cercle avant + coup de poing

Double quart de cercle arrière + coup de pied

Double quart de cercle avant + coup de pied

E. Honda

Double quart de cercle avant + coup de poing

Charge arrière, avant + arrière, avant + coup de pied

Double quart de cercle arrière + coup de poing

Guile

Charge arrière, Avant + Arrière, Avant + Coup de poing

Double quart de cercle arrière + coup de poing

Charge arrière, avant + arrière, avant + coup de pied

Jamie

Double quart de cercle avant + coup de pied

Double quart de cercle arrière + coup de poing

Double quart de cercle avant + coup de poing

JP

Double quart de cercle avant + coup de poing

Double quart de cercle arrière + coup de poing

Double quart de cercle avant + coup de pied

Juri

Double quart de cercle avant + coup de pied

Double quart de cercle arrière + coup de poing

Double quart de cercle arrière + coup de pied

Ken

Double quart de cercle arrière + coup de pied

Double quart de cercle avant + coup de pied

Double quart de cercle avant + coup de poing

Kimberly

Double quart de cercle avant + coup de pied

Double quart de cercle arrière + coup de poing (sauter puis saisir pour la version aérienne)

Double quart de cercle avant + coup de poing

Lily

Double quart de cercle avant + coup de poing

Double quart de cercle avant + coup de pied (sauter puis saisir pour la version aérienne)

Double quart de cercle arrière + coup de poing

Luc

Double quart de cercle avant + coup de poing

Double quart de cercle arrière + coup de poing

Double quart de cercle avant + coup de pied

Manon

Double quart de cercle avant + coup de pied

Double quart de cercle arrière + coup de pied

Double quart de cercle avant + coup de poing

Marisa

Double quart de cercle avant + coup de poing

Double quart de cercle arrière + coup de poing

Double quart de cercle avant + coup de pied

Ryu

Double quart de cercle avant + coup de poing

Double quart de cercle arrière + coup de poing

Double quart de cercle avant + coup de pied

Zangief