Summer Game Fest 2023 : les meilleures annonces de l’événement

L’événement organisé par Geoff Keighley nous a laissé quelques annonces TRÈS juteuses, dont voici les plus accrocheuses

Le jour du Summer Game Fest 2023 est arrivé, cet événement animé par Geoff Keighley qui a laissé beaucoup d’entre nous dans l’attente de grandes surprises et… D’accord, il ne pleut pas toujours sur la parade de tout le monde, mais nous sommes d’accord pour dire qu’il y a eu de très grosses annonces. Alors, sans plus attendre, voici les MEILLEURES choses qui ont été annoncées lors du Summer Game Fest 2023.

11 – Sand Land

Sand Land - Trailer d'annonce | PS5, PS4

Un petit plaisir personnel que je vais laisser ici. Sand Land est un jeu vidéo basé sur un manga d’Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Le manga en question fait l’objet d’un film d’animation en CGI cette année, qui servira à adapter l’histoire dans son intégralité, de sorte que le jeu vidéo semble être un ajout très cool. Si vous êtes un fan d’Akira Toriyama, ce petit projet pourrait bien vous intéresser.

10 – Baldur’s Gate 3

Baldur's Gate 3 - 1er trailer PlayStation - State of Play - VOSTFR - 4K | PS5

Si vous êtes un tant soit peu fan de Donjons et Dragons, ce jeu est fait pour vous. Oui, il est en Early Access sur PC depuis un moment déjà, mais la version finale sortira finalement le 31 août, en même temps que la version console. Si vous aimez la fantasy classique, les RPG et autres, c’est un jeu à ne pas manquer.

9 – Like A Dragon Gaiden : The Man Who Earsed His Name

Like a Dragon Gaiden - Gameplay Reveal Trailer | PS5 & PS4 Games

Si vous avez joué à la franchise Yakuza ou à ” Like A Dragon “, vous comprendrez pourquoi ce jeu est important. Si ce n’est pas le cas, je vous conseille de jouer d’abord à la myriade de jeux vidéo mettant en scène Kazuma Kyriu, car l’histoire y est incroyable et on y rencontre des personnages brutalement mémorables. Nous avons maintenant une date de sortie pour ce jeu : le 9 novembre, et j’ai bien l’intention de l’essayer.

8 – Palworld

Palworld Trailer | Summer Game Fest 2023

Pourquoi avez-vous besoin de savoir ce qu’est Palworld, et si vous le savez déjà, alors il est plus que jamais nécessaire de s’en souvenir ? Parce qu’il s’agit du légendaire ” Pokémon avec des mitrailleuses “. Si vous voulez goûter à cette folie sanglante, préparez-vous à l’accès anticipé, qui arrivera en janvier 2024. En attendant, vous pouvez vous délecter d’une nouvelle bande-annonce à ne pas manquer.

7 – Alan Wake II

Alan Wake 2 - Gameplay Reveal Trailer | PS5 Games

Si vous attendiez Alan Wake II avec impatience, le Summer Game Fest 2023 vous aura comblé. Pourquoi ? Parce qu’ils ont publié un morceau de gameplay dans lequel vous pouvez voir le jeu en mouvement et …. mamma mía. Le gameplay nous montre surtout le nouveau protagoniste (je me souviens qu’il y aura une histoire divisée en 2 personnages principaux) face à un ennemi assez effrayant…

6 – Prince of Persia : The lost Crown

Prince of Persia The Lost Crown - Reveal Gameplay Trailer | PS5 & PS4 Games

Absolument personne ne l’attendait et pour ouvrir un événement, ce n’est pas mal du tout. Un nouveau jeu vidéo Prince of Persia arrive, qui sera en l’occurrence un jeu vidéo à défilement latéral en 2D à l’esthétique vraiment saisissante. Oh, et nous avons déjà une date, il sortira le 18 janvier 2024, c’est donc un GG classique.

5 – Lies of P

Lies of P - Official Release Date Trailer | PS5 & PS4 Games

L’un des prochains jeux de type Souls à voir le jour, et il semble très prometteur. Personnellement, c’est un jeu que j’attends avec impatience, et il a été montré une fois de plus avec un trailer de gameplay qui met en évidence l’esthétique sombre que j’aime. Ils ont également annoncé que l’édition Digital Deluxe bénéficiera d’un Early Access de 72 heures et que vous obtiendrez une série de costumes en DLC pour… habiller le protagoniste en Pinocchio, oui. Je ne sais pas ce qu’on peut demander de plus.

4 – Sonic Superstars

Sonic Superstars - Announce Trailer | PS5 & PS4 Games

Quelqu’un voulait-il que Sonic revienne à son âge d’or ? Félicitations, car Sonic Superstars va vous offrir TOUT ce que vous pouvez désirer à cet égard. Sonic Superstars est un retour aux débuts de la franchise, mais avec une foule de nouvelles fonctionnalités : du multijoueur à un gameplay qui rompt complètement avec le gameplay traditionnel (mais ne vous inquiétez pas, il le préserve également). Et le jeu arrive à l’automne 2023, alors profitez-en dans quelques mois.

3 – Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 - Trailer d’annonce - VF | PS5

L’une des sagas de combat les plus brutales de tous les temps est de retour, si ce n’est l’une des plus pertinentes de l’histoire des jeux vidéo. Ce reboot de la franchise a l’air génial, et je le dis en tant que personne qui ne joue pas nécessairement à ces jeux mais qui regarde TOUJOURS les morts de tous les personnages parce que, au final, elles sont géniales. Je veux dire, soyez simplement époustouflé par l’excellent gameplay qu’ils ont partagé.

2 – Marvel’s Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 - Gameplay Reveal | PS5 Games

20 OCTOBRE. Je ne comprends pas du tout, ils ont fait un PS Showcase il y a environ une semaine et oui, ils vous le montrent, mais ils ne vous disent pas QUAND il sortira. Et puis soudain le Summer Game Fest 2023 arrive et non seulement ils vous montrent un premier aperçu de Venom, mais en plus ils vous disent quand le jeu sortira. En d’autres termes, des nouvelles incroyables pour la dernière ligne droite de l’année.

1 – Final Fantasy VII Rebirth

FINAL FANTASY VII REBIRTH - Trailer du Summer Game Fest 2023 - VF | PS5

Un blast-em-up multiversel et interplanétaire absolument apothéosique et destructeur. Final Fantasy VII Rebirth s’est arrêté au Summer Game Fest 2023 pour clôturer l’événement et l’a fait de manière incroyable. Ils ont montré une bande-annonce de gameplay dans laquelle le jeu est EXCEPTIONNEL. Ils nous ont également laissé deux informations clés : le jeu sera lancé début 2024 et ? il sera disponible sur deux disques. Oui, ce sera un sacré jeu vidéo sur deux disques différents.

Voilà pour le vrai muscle du Summer Game Fest 2023, pratiquement deux heures d’événements avec des surprises pour tous les goûts. Évidemment, il y a eu beaucoup plus d’annonces que celles-ci, donc si vous êtes intéressés par TOUT ce qui a été annoncé pendant la nuit, je vous suggère d’aller sur le site web, parce que nous sommes encore en train de travailler.