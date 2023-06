Taxi : Que devient Samy Naceri ? Qui est sa compagne ?

Il est indéniable que la saga “Taxi” a laissé une marque indélébile dans le paysage cinématographique français, en grande partie grâce à son acteur principal, Samy Naceri. Cependant, son parcours ultérieur est marqué par de nombreux passages à vide et des démêlés judiciaires.

Aujourd’hui, à 61 ans, Samy Naceri semble trouver la sérénité, notamment dans les bras d’une jeune femme de 28 ans. C’est une histoire d’amour qu’il vit avec passion et authenticité, malgré une différence d’âge considérable.

Une histoire d’amour au-delà des critiques

Malgré l’évolution des mentalités, la différence d’âge au sein des couples, en particulier quand l’homme est plus âgé, suscite encore des débats. Certains voient dans cette tendance une forme de “grooming”, c’est-à-dire l’idée que des personnes plus âgées manipuleraient des personnes plus jeunes pour les “former” à leurs goûts. Un point de vue que Samy Naceri n’a pas hésité à contester lors de son passage dans le podcast “LA série”, diffusé en janvier dernier.

S’affichant ouvertement avec Athéna, jeune actrice et mannequin de 28 ans rencontrée lors du Festival de Cannes 2022, l’acteur de “Taxi” a révélé une nouvelle facette de sa vie sentimentale.

“Je suis bien. Ça doit être de l’amour parce que chaque matin que Dieu fait, je suis heureux de vivre et je suis heureux d’aller travailler, de me battre pour mon foyer,” a-t-il confié.

Face aux défis du passé

Rappelons que le parcours de Samy Naceri n’a pas été sans écueils. Sa vie sentimentale tumultueuse a été l’objet de nombreuses manchettes, notamment en 2009 lorsqu’il a été mis en examen pour violences volontaires, et en 2014, suite à des allégations de violences conjugales.

Cependant, comme le montre sa nouvelle relation, Samy Naceri semble vouloir regarder vers l’avenir et non le passé. “J’ai 61 ans, elle en a 28”, a-t-il admis, tout en précisant que cette différence l’obligeait à “aimer différemment”. Face aux critiques et aux commentaires que cette relation suscite, l’acteur reste impassible :

“J’ai pas de soucis avec ça, elle n’en a pas non plus, ses parents non plus,” conclut-il.

Ce qui est certain, c’est que l’histoire de Samy Naceri, empreinte de défis et de rebondissements, a encore beaucoup de chapitres à écrire. En attendant, vous pouvez le retrouver dans la rediffusion du film culte “Taxi” sur TF1.