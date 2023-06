Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge aura un DLC complet

Dotemu et Tribute Games ainsi que Nickelodeon et Paramount Consumer Products ont annoncé que Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge recevra un DLC en 2023 appelé Dimension Shellshock à venir sur PC, Nintendo Switch, PlayStation et Xbox.

TMNT: Shredder’s Revenge - Dimension Shellshock DLC | Reveal Trailer

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge Dimension Shellshock introduira un nouveau personnage : Usagi Yojimbo, surtout connue pour être la protagoniste des bandes dessinées du même nom et également une amie proche des Tortues Ninja.

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que les Tortues Ninja et Usagi Yojimbo font équipe. En effet, dans la série animée comme dans les bandes dessinées, ils ont affronté ensemble toutes sortes d’ennemis.

Grâce au trailer en haut de cet article, vous pouvez voir non seulement l’arrivée de ce personnage, mais aussi certains des extras que le DLC aura, comme le changement des couleurs des personnages et d’autres ajustements, parmi eux, le voyage entre les dimensions.

D’autre part, un nouveau mode de jeu sera également ajouté, ainsi qu’une bande sonore du compositeur Tee Lopes. D’autre part, il est confirmé que nous aurons également une deuxième mise à jour gratuite.

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge DLC possible uniquement grâce aux fans

Dimension Shellshock et la mise à jour gratuite n’ont été possibles que grâce à la passion des fans et à l’accueil que Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge a reçu depuis son lancement.

Après avoir reçu un soutien incroyable et pris connaissance des souhaits de la communauté pour l’avenir, Dotemu et Tribute Games ont eu l’idée de créer un contenu supplémentaire incroyable pour le jeu.

Le DLC Dimension Shellshock et la prochaine mise à jour suivront la mise à jour gratuite de décembre 2022 qui a ajouté l’option de gameplay personnalisé, donnant aux fans le contrôle sur la façon dont les joueurs peuvent profiter des 11 niveaux entièrement moddables, ainsi qu’un filtre visuel de style rétro, l’aspect des téléviseurs vintage et une grande variété d’améliorations.