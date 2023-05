The Father : l’histoire vraie du film diffusé sur France 2 ce soir

Adapté d’une pièce de théâtre intitulée “Le Père”, “The Father” est la première réalisation de Florian Zeller, romancier et dramaturge, dans le cadre d’un long métrage. Inédit à l télévision, le film dramatique tourne autour de la relation tendue entre Anthony (Anthony Hopkins), 80 ans, et sa fille Anne (Olivia Colman). Alors qu’Anthony commence à perdre le contact avec la réalité, Anne se bat pour le convaincre d’accepter de l’aide, la laissant désespérée et à bout de nerfs.

Cela vous semble peut-être très familier, étant donné que de nombreux adultes sont des aidants de personnes âgées de plus de 50 ans. Naturellement, vous devez vous demander si le film est l’histoire de l’une de ces personnes.

The Father : une histoire vraie ?

En réalité, The Father n’est pas complètement une histoire vraie mais quand même un peu. Le film est l’adaptation à l’écran de la pièce de Florian Zeller, qui a eu envie d’écrire sur le thème de la démence car cette expérience lui est très personnelle. Il a été élevé par sa grand-mère, qui a commencé à montrer des signes de démence lorsque Florian Zeller avait 15 ans. Cependant, il ne voulait pas que l’histoire du film se limite à partager une partie de sa vie, mais qu’elle soit plus large que lui et ses expériences. Il s’est rendu compte que partout où la pièce était jouée, les gens étaient profondément émus car ils pouvaient s’identifier aux défis décrits dans l’histoire.

À l’heure actuelle, environ 50 millions de personnes vivent avec une démence dans le monde, et nombre d’entre elles sont prises en charge par des membres de leur famille. Comme le montre le personnage d’Anne dans le film, la santé mentale des aidants est également affectée. Ce film nous rappelle “What They Had” d’Elizabeth Chomko (dispo en streaming sur Amazon Prime Video), car l’intrigue s’intéresse de près à la dynamique familiale au fur et à mesure que la maladie d’Alzheimer de Ruth s’aggrave. L’expérience de la prise en charge d’une personne qui perd progressivement la mémoire peut être très douloureuse pour ses proches. Comme Florina Zeller, Elizabeth Chomko s’est inspirée de sa grand-mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, pour réaliser son film.

Un point important du film est le refus d’Anthony d’accepter de l’aide, alors qu’Anne voit bien qu’il en a besoin. Cela met à rude épreuve sa relation avec Anne. Une telle situation n’est pas inédite et découle souvent du fait que les personnes sont dans le déni de leur maladie ou ne savent pas qu’elles en sont atteintes. Il y a plusieurs couches à cela, car le vieillissement s’accompagne de son lot de vulnérabilités et d’insécurités.

Recevoir ou demander de l’aide peut être extrêmement difficile pour les personnes âgées, qui peuvent ne pas vouloir d’aide parce qu’elles craignent de perdre leur indépendance. On comprend donc pourquoi, dans le film, Anthony insiste sur le fait qu’il est capable de s’occuper de lui-même, même si des doutes commencent à s’installer lorsqu’il pense que quelque chose d'”étrange” se passe dans sa maison.

Il était important pour Florian Zeller de raconter l’histoire à travers les yeux d’Anthony, car il voulait que le public vive l’expérience d’une personne atteinte de démence. Il y parvient en jouant avec le décor et les personnages, qu’Anthony perçoit différemment bien qu’ils lui soient familiers. Tout au long du film, on observe des changements mineurs dans les meubles, les couleurs ou les textures de l’appartement d’Anthony. Même les personnages semblent se fondre les uns dans les autres lorsqu’Anthony interagit avec eux, ce qui accentue la confusion.

Il est intéressant de noter qu’en se préparant pour son rôle, Anthony Hopkins ne s’est inspiré de personne et a estimé que vivre l’expérience de son personnage lui était naturel. En tant qu’acteur, il pense que si l’on prête attention au scénario, celui-ci tirera naturellement le meilleur de soi. Cependant, Hopkins a pu s’identifier à la douleur d’Anne en tant qu’aide-soignante. Il se souvient d’avoir vu sa mère vivre une situation similaire lorsqu’elle s’occupait de son père, qui souffrait d’une maladie cardiaque. En outre, le célèbre acteur a eu l’impression de pouvoir s’identifier personnellement au personnage, car les deux se ressemblent beaucoup sur le papier.

Anthony Hopkins a déclaré :

“J’ai 83 ans aujourd’hui, je suis donc à cet âge dangereux.” Parlant du personnage d’Anthony, il a poursuivi : “C’était pour moi une seconde nature. Je ne sais pas pourquoi – peut-être parce que je suis dans ce métier depuis longtemps. C’était un rôle tellement merveilleux à jouer, mais c’était si facile parce que je suppose que je suis plus proche de lui maintenant.”

Lorsque même les personnes qui donnent vie à l’histoire éprouvent un sentiment aussi profond à l’égard du scénario, on a l’impression que l’histoire doit être réelle. Néanmoins, bien qu’il s’agisse d’une fiction, “The Father” est un film reconnu universellement.

