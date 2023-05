The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : un événement spécial pour vous motiver à jouer !

La sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch se rapproche de plus en plus, et pour fêter cela, Nintendo organise un live stream spécial.

Celle-ci se déroulera depuis le Nintendo Store de New York et aura lieu le 11 mai. Ce sera à partir de 18 h 45. PT, ce qui signifie qu’il aura lieu à 00 h 45, heure centrale de France. Les autres pays devront s’adapter à leur fuseau horaire.

4 days until the release of The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom! pic.twitter.com/yIA5YUoDuF — Zelda Countdown Bot (@Zelda_Countdown) May 8, 2023

Selon la société, la diffusion comprendra quatre segments Nintendo Treehouse Live. Les joueurs pourront donc voir une partie de ce que ce titre très attendu a à offrir avant sa sortie officielle.

Le stream sera en ligne jusqu’à la fin du compte à rebours à 0h00. N’oublions pas que ce jeu sortira officiellement le 12 mai 2023. C’est une belle façon de le mettre en avant.

Nous ne savons pas si le stream Nintendo Switch de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom comportera des annonces surprises, mais cela ne fait pas de mal de rester à l’écoute.

Son prédécesseur, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, proposait du contenu supplémentaire sous la forme d’une extension.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Bande-annonce officielle #3 (Nintendo Switch)

Lire cette vidéo sur YouTube

Cependant, Nintendo a annoncé son développement des mois après sa sortie. Il est donc peu probable qu’il fasse une annonce similaire dès la sortie de cette suite.

Il est probable que Nintendo utilise ce stream pour montrer davantage de gameplay de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch.

Cependant, les streams Treehouse Live de Nintendo sont réputés pour ne pas montrer de spoilers liés à l’histoire des jeux présentés.

En ce sens, les spoilers seront donc réduits au minimum. Mais il existe une autre source d’informations ” anticipées “.

Il s’agit de la fuite du jeu, un sujet sur lequel Nintendo est probablement déjà en train d’enquêter. Si vous ne voulez pas que quelqu’un vous gâche les surprises de cette aventure, la meilleure chose à faire est d’avancer prudemment.

Les personnes qui partagent à l’avance des moments intéressants de l’histoire ou des secrets de gameplay ne manquent pas. Surtout dans le seul but de gâcher le plaisir des autres. Il vaut mieux être un peu prudent.