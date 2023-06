TimTheTatman demande le retrait de l’offre groupée Call of Duty Operator

TimTheTatman veut que son opérateur Call of Duty soit retiré après que l’offre du streamer NickMercs ait été déréférencée suite à son tweet controversé et anti-LGBTQIA+.

TimTheTatman, personnalité de YouTube, a demandé le retrait de son pack Call of Duty Operator après qu’Activision a retiré le pack Operator de NICKMERCS à la suite des commentaires anti-LGBTQIA+ du streamer. Plus tôt dans l’année, il a été annoncé que TimTheTatman travaillait sur un jeu de bataille royale avec Ninja et d’autres streamers de premier plan, dont la sortie est prévue pour 2024.

Ayant fait ses débuts sur Twitch en 2012, TimTheTatman est devenu l’une des personnalités les plus populaires et les plus connues de la plateforme en ligne avant de signer un contrat d’exclusivité avec YouTube en 2021. Après avoir établi une carrière fondée en grande partie sur ses streams de divers jeux de tir à la première personne, TimTheTatman a finalement fait sa première apparition en tant que personnage jouable dans l’un d’entre eux au début de cette année. Faisant partie du dernier groupe de personnalités de la culture pop à apparaître dans la franchise à succès d’Activision, les skins TimTheTatman et NICKMERCS Operator ont été ajoutés à Call of Duty : Warzone 2 et Modern Warfare 2 en mai, donnant aux fans des deux streamers populaires la possibilité d’incarner leurs doubles numériques.

Dans un nouveau message publié sur son compte Twitter, TimTheTatman a demandé à ce que son pack Call of Duty Operator soit retiré du jeu, suite au retrait du pack NICKMERCS Operator en début de semaine. Le tweet souligne l’amitié entre les deux streamers, TimTheTatman déclarant : “Je ne me sens pas à l’aise d’avoir le mien et lui de ne plus avoir le sien”. Le pack Opérateur de NICKMERCS a été retiré de Call of Duty après que le streamer a publié un tweet qui semblait soutenir un groupe de manifestants anti-LGBTQIA+ qui ont attaqué des manifestants à l’extérieur d’une réunion du conseil d’administration d’une école de Glendale, en Californie. Le tweet controversé déclarant que les membres de la communauté LGBTQIA+ devraient “laisser les petits enfants tranquilles” a été publié pendant le Mois des Fiertés et alors que les membres de la communauté sont de plus en plus souvent la cible d’attaques et de discours violents à travers les États-Unis.

.@NICKMERCS has been my friend for years- we went in getting our CoD operators together. It feels wrong for me to have mine and him no longer have his. In support of my friend, please remove the timthetatman bundle@CallofDuty — timthetatman👑 (@timthetatman) June 10, 2023

Bien que la demande de TimTheTatman de voir sa peau d’opérateur retirée de Call of Duty puisse surprendre certains joueurs, il n’est pas le premier créateur de contenu de premier plan à prendre la défense de NICKMERCS à la suite des commentaires controversés du streamer. Un autre streamer de YouTube, Dr Disrespect, a désinstallé Call of Duty : Modern Warfare 2 pour protester contre la suppression du skin NICKMERCS et a demandé des excuses aux développeurs du jeu. Dr Disrespect, qui n’est pas étranger à la controverse, s’est vu retirer son badge E3 en 2019 après avoir filmé des personnes utilisant des toilettes publiques lors du salon du jeu vidéo, aujourd’hui disparu.

Cette demande de TimTheTatman ne manquera pas d’ajouter de l’huile sur le feu de la controverse qui fait déjà rage autour de la suppression du bundle NICKMERCS Operator des jeux Call of Duty. Reste à savoir si Activision honorera sa demande de retrait du skin de TimTheTatman, mais ce dernier rebondissement dans le débat autour des commentaires de NICKMERCS montre clairement que ce n’est pas la dernière fois que les joueurs entendent parler de cette controverse particulière.