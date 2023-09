Top Boy Saison 3 : Entre Vengeance et Guerre des Quartiers, le Suspense est à son Comble

Dushane et Sully, une lutte acharnée pour le trône de Summerhouse

La tension est palpable à quelques heures du lancement de la troisième saison de Top Boy, la série britannique qui dépeint avec un réalisme cru les quartiers difficiles de l’Est-Londres. Vous vous souvenez peut-être des derniers instants explosifs de la saison 2. Après une série de trahisons et de règlements de comptes, Sully abattait Jamie, un acte qui va sans aucun doute déclencher une nouvelle guerre de territoire. Et alors que Dushane tente de reprendre son titre de “Top Boy”, il doit désormais faire face non seulement à Sully, mais aussi aux frères vengeurs de Jamie.

Un casting qui promet, mais qui laisse planer le mystère

L’une des forces de la série, c’est bien sûr son casting. On retrouve avec plaisir les visages familiers de Dushane et Sully, incarnés respectivement par Ashley Walters et Kane Robinson. Pourtant, certains personnages manquent à l’appel. Kit et Michael, qui ont joué un rôle clé dans la précédente saison, ne reviendront pas à cause des événements tragiques qui les ont touchés. Par contre, les femmes fortes de la série, Shelley et Jacqueline, jouées par la rappeuse Little Simz et l’actrice Jasmine Jobson, seront bien de retour. Elles ont littéralement conquis le cœur des fans, et leur présence ajoute une touche féminine cruciale à ce monde majoritairement masculin.

Tout est permis, surtout le pire

On le sait, Top Boy ne fait pas dans la dentelle. Le suspense est toujours à son comble, et cette nouvelle saison promet son lot de rebondissements. Est-ce que Jamie, interprété par Michael Ward, fera une apparition surprise malgré sa mort supposée ? Difficile à dire, mais une chose est certaine : sa tentative d’assassinat par Sully sera vengée d’une manière ou d’une autre. Entre les guerres de gangs, les trahisons et les règlements de comptes, cette saison s’annonce plus intense que jamais.

Alors, préparez-vous pour une immersion totale dans les méandres des quartiers sombres de Londres, où règnent violence et trahison. Qui montera sur le trône de Summerhouse ? Et surtout, à quel prix ? Pour connaître la réponse, rendez-vous sur Netflix. Le suspense ne fait que commencer.