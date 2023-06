Tous les niveaux classés de Halo Infinite expliqués

Bien que le multijoueur de Halo Infinite n’ait pas eu le lancement escompté, le titre a depuis renforcé son expérience en ligne grâce à de nombreuses mises à jour après le lancement. Comme beaucoup de jeux de tir à la première personne compétitifs, le jeu possède son propre mode classé qui permet aux joueurs de voir à quel point ils sont bons dans des matchs compétitifs qui honorent l’héritage de la franchise.

Le mode classé de Halo Infinite comporte plusieurs niveaux que les joueurs peuvent gravir, chacun avec ses propres récompenses. Le rang d’un joueur étant réinitialisé au début de chaque nouvelle saison, les fans ont souvent l’occasion de s’engager dans le mode classé d’Infinite, et ces joueurs devront connaître les différents niveaux de Halo Infinite afin de comprendre ce à quoi ils sont confrontés à chaque niveau, ainsi que les récompenses qui y sont associées.

Halo Infinite en mode classé : Bronze et argent

Les deux rangs les plus bas de Halo Infinite sont le bronze et l’argent. Les joueurs ne connaîtront pas leur rang dans une liste de jeu spécifique avant d’avoir terminé au moins dix parties, mais ils pourront espérer éviter les rangs bronze et argent après une longue période de jeu.

Les rangs bronze et argent contiennent six sous-rangs, le premier étant le plus bas et les six autres le plus haut. Bien que le bronze et l’argent soient les rangs les plus bas disponibles, les joueurs peuvent se retrouver dans ces rangs lorsqu’ils s’engagent dans des listes de jeu qu’ils ne connaissent pas. Le classement en bronze et en argent peut être une véritable source d’inspiration pour grimper encore plus haut dans les rangs de Halo Infinite.

Classement de Halo Infinite : Or et Platine

Les deux niveaux suivants du mode classé de Halo Infinite sont l’or et le platine. Comme le bronze et l’argent, l’or et le platine contiennent également six sous-classes, qui peuvent s’avérer plus difficiles à gravir. Bien entendu, l’or et le platine sont plus prestigieux que le bronze et l’argent, et sont considérés comme des rangs tout à fait respectables à atteindre pour les joueurs.

Atteindre un niveau donné en tant que placement débloque l’emblème de couleur correspondant à ce niveau. Par exemple, atteindre le niveau platine débloque un emblème de platine que le joueur peut équiper et même placer sur son arme, ainsi que les emblèmes correspondants pour tous les rangs précédents. L’or et le platine étant des niveaux plutôt difficiles à atteindre, les joueurs devraient arborer leur emblème avec fierté.

Halo Infinite Classé : Diamant et Onyx

Les derniers niveaux de classement les plus difficiles à atteindre dans Halo Infinite sont le diamant et l’onyx. Le diamant fonctionne de la même manière que ses prédécesseurs, avec six sous-classes et le schéma traditionnel des couleurs des médailles. Onyx, en revanche, est le rang ultime dans les modes compétitifs de Halo Infinite et ne peut être atteint que par les joueurs les plus élites.

Onyx ne possède pas de sous-rang, il s’agit simplement d’un classement général pour les meilleurs d’entre eux. Pour atteindre Onyx, les joueurs doivent posséder un rang de compétence compétitif (ou CSR) d’au moins 1500. Ce RCC ne sera visible pour un joueur qu’une fois qu’il aura atteint Onyx, le RCC faisant alors office de quantificateur ultime de la compétence d’un joueur.

Pour souligner la rareté et l’accomplissement d’un placement en Onyx, le niveau est doté de ses propres récompenses. En plus de recevoir un emblème onyx unique, les joueurs qui se classent dans l’onyx recevront le “Charme de reconnaissance” pour leurs armes. Les fans de longue date de Halo se souviendront de la rareté et de l’élégance de l’armure de reconnaissance, et la breloque de reconnaissance est un clin d’œil aux exploits des joueurs dans Halo Infinite. Si les niveaux de Halo Infinite peuvent sembler déroutants et intimidants au premier abord, ils constituent des marqueurs satisfaisants de la progression d’un joueur une fois qu’ils sont compris.